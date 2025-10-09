NHL, Carolina-New Jersey: diretta TV e streaming LIVE del match

Nottata sulla NHL, c'è la prima giornata di campionato

Michele Massa 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 17:10)

Scende in campo anche la NHL nella notte tra mercoledì e giovedì e tra le partite c'è Carolina-New Jersey. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — La rivalità tra Carolina Hurricanes e New Jersey Devils è ormai ben consolidata, con un totale di 55 incontri ufficiali disputati tra le due squadre. Il bilancio sorride leggermente ai padroni di casa, che hanno ottenuto 31 vittorie, comprese quelle arrivate ai tempi supplementari, contro le 24 affermazioni degli ospiti.

Dal punto di vista realizzativo, le statistiche mostrano una leggera superiorità offensiva degli Hurricanes, con 164 gol segnati rispetto ai 148 messi a segno dai Devils. Analizzando l’andamento medio delle partite, si nota che il primo periodo è generalmente più contenuto, con una media di 1.42 gol, mentre il secondo tempo risulta essere il più prolifico, con 2.13 reti di media. Il terzo periodo si mantiene su livelli elevati con 1.96 gol, portando la media totale per match a 5.18 gol.

Degna di nota anche l’ultima sfida giocata all’arena dei Carolina Hurricanes, dove le emozioni non sono mancate: la gara si è chiusa con un rocambolesco 5-4, a conferma di quanto siano spesso combattuti e spettacolari gli scontri tra queste due formazioni.