NHL, Nashville-Columbus: diretta TV e streaming LIVE del match

Nottata sulla NHL, c'è la prima giornata di campionato e c'è anche la sfida tra Nashville e Columbus

Michele Massa 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 17:13)

Il momento delle due squadre — La sfida tra Nashville Predators e Columbus Blue Jackets racconta una storia di equilibrio spezzato, con una netta tendenza a favore della squadra di casa. Nei 41 incontri ufficiali disputati finora, i Predators si sono imposti in 27 occasioni, comprese le vittorie arrivate ai tempi supplementari, mentre i Blue Jackets hanno conquistato 14 successi.

A livello realizzativo, Nashville ha messo a segno 131 gol, contro i 102 degli avversari. Le partite tra queste due squadre, però, non sono mai prive di emozioni: la media reti complessiva è di 5.49 gol a partita, con una distribuzione piuttosto omogenea nel corso dei tre periodi. Nel primo tempo si registrano mediamente 1.49 gol, mentre il secondo periodo è il più prolifico con 2.1 reti, seguito dal terzo con una media di 1.95.

L’ultimo confronto, disputato sul ghiaccio dei Columbus Blue Jackets, è stato particolarmente spettacolare e ad alto punteggio, con un risultato finale di 8-4, a dimostrazione di quanto questi incontri possano regalare sorprese e capovolgimenti di fronte inaspettati.

Insomma, quando Predators e Blue Jackets si incrociano, lo spettacolo è quasi sempre garantito.