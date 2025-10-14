NHL, Rangers-Edmonton: diretta TV e streaming LIVE del match

Dopo gli esordi dello scorso weekend si continua a giocare negli USA

14 ottobre 2025

Il momento delle due squadre — In un’altra sfida della regular season NHL, i New York Rangers ospitano gli Edmonton Oilers al Madison Square Garden. Negli ultimi anni, Connor McDavid e i suoi compagni hanno avuto spesso la meglio nei confronti diretti con i Blueshirts. La domanda è: riuscirà Igor Shesterkin a contenere il fuoriclasse canadese e il suo dinamico partner tedesco?

Nella passata stagione le due squadre si sono incrociate due volte, e in entrambe le occasioni a festeggiare sono stati gli Oilers. Nella gara disputata in Canada, la formazione dell’Alberta ha travolto i newyorkesi con un netto 6-2. Artemi Panarin ha messo a segno una doppietta in risposta ai due gol di McDavid, ma le sue reti non sono bastate: il resto della squadra non è riuscito a tenere il passo di Edmonton.

Nel match di ritorno, giocato al Garden, gli Oilers si sono imposti ancora, stavolta con un più equilibrato 3-1. All’epoca, tra le fila canadesi figurava ancora Corey Perry, trasferitosi poi in California durante l’estate — anche se non ha mai esordito nella nuova stagione NHL.