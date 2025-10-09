NHL, St. Louis-Minnesota: diretta TV e streaming LIVE del match

Nottata sulla NHL, c'è la prima giornata di campionato e anche la sfida tra St.Louis e Minnesota

Michele Massa 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 17:17)

Il momento delle due squadre — La rivalità tra St. Louis Blues e Minnesota Wild si è sviluppata nel tempo attraverso ben 71 incontri ufficiali, offrendo agli appassionati partite spesso combattute e ricche di spunti. Il bilancio complessivo pende leggermente a favore dei Blues, che hanno collezionato 41 vittorie, comprese quelle ottenute ai tempi supplementari, contro le 29 affermazioni dei Wild.

Dal punto di vista delle reti segnate, la superiorità dei padroni di casa è confermata: 217 i gol realizzati dai Blues, mentre i Wild hanno risposto con 195 marcature. Anche i numeri medi riflettono la vivacità offensiva di questo confronto: ogni partita registra in media 5.58 gol, distribuiti in modo piuttosto equilibrato nei tre periodi. Nel primo tempo si segna una media di 1.58 reti, nel secondo periodo si sale a 2.14, mentre nel terzo si mantengono buoni livelli con 1.87 gol.

L’ultimo incrocio tra queste due squadre si è giocato il 16 marzo 2025, sul ghiaccio dei Minnesota Wild, e ha visto una netta affermazione degli ospiti: 1-5 il punteggio finale a favore dei Blues, che hanno saputo imporsi con autorità fuori casa.

Una sfida, quella tra St. Louis e Minnesota, che continua a offrire spettacolo e che raramente delude le aspettative dei tifosi.