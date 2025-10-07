NHL, Toronto-Montreal: diretta TV e streaming LIVE del match

Torna lo spettacolo della NHL con la sfida tutta canadese

Michele Massa 7 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 14:45)

Il momento delle due squadre — Nella scorsa stagione regolare, i Toronto Maple Leafs e i Montreal Canadiens si sono incrociati in quattro sfide dirette, con i Leafs che hanno avuto la meglio in tre occasioni. Esattamente un anno fa, Caufield e compagni riuscirono a imporsi su Toronto con un 1-0 di misura, grazie a una prestazione straordinaria del portiere Sam Montembeault, autore di 48 parate e nominato prima stella dell’incontro.

Nei successivi confronti, però, i Canadiens hanno subito pesanti sconfitte, con un margine di oltre tre reti di scarto. A metà aprile, i Leafs si sono presi la rivincita, superando Montreal senza concedere gol. In quell’occasione, Mitch Marner ha siglato la rete decisiva nell’overtime, prima di trasferirsi a Las Vegas durante l’estate.

Più di recente, le due squadre si sono ritrovate di fronte in due amichevoli precampionato, con un bilancio equilibrato: una vittoria per parte, entrambe ottenute in trasferta. Nel match del 26 settembre, i Leafs hanno dato spettacolo in una gara ricca di gol, in cui i giocatori delle linee minori, Lorentz e Laughton, si sono messi in mostra realizzando una doppietta ciascuno.