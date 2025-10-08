NHL, Washington-Boston: diretta TV e streaming LIVE del match

Una partita che promette spettacolo per tutti. Ecco come vederla in modo gratuitamente

Michele Massa 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 14:58)

Il momento delle due squadre — Nella scorsa stagione regolare, le due squadre si sono affrontate tre volte, con i Washington Capitals che hanno avuto la meglio in due incontri (3-1 e 4-3). Durante la pre-season, Capitals e Boston Bruins si sono sfidati in due partite amichevoli, con una vittoria per parte ottenuta in trasferta.

Il 22 settembre, Washington ha schierato una formazione non al completo, priva di Ovechkin, Chychrun e Dubois, ma è comunque riuscita a superare la squadra del Massachusetts. In quell’incontro, l’attaccante Sonny Milano, reduce da un lungo stop per infortunio nella scorsa stagione, ha messo a referto 4 punti, mostrando buone indicazioni per il futuro.

Nel match di ritorno, invece, i Bruins hanno avuto la meglio sui Capitals alla Capital One Arena con un punteggio di 3-1, nonostante fossero assenti Pastrnak e Lindholm. A distinguersi è stato il giovane attaccante Brett Harrison, autore di una doppietta, anche se secondo lo staff tecnico non è ancora pronto per esordire con la prima squadra nella stagione regolare.