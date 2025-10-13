Nigeria-Benin, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Negli ultimi 5 incontri tra le due nazionali, i nigeriani hanno vinto 3 volte, gli ospiti 1 e c’è stato un pareggio.

Stefano Sorce 13 ottobre - 16:07

La tensione sale in Africa per una delle sfide più attese del girone C delle qualificazioni mondiali: Nigeria e Benin si affrontano martedì 14 ottobre alle 18:00. Con soli tre punti a separare le due squadre in vetta alla classifica, questo match potrebbe decidere non solo chi chiuderà al primo posto, ma anche il destino delle Super Aquile nella corsa mondiale. Le emozioni saranno garantite, tra il pubblico di casa e una squadra ospite sorprendentemente solida. Vuoi vivere l’atmosfera del calcio africano come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Nigeria-BeninGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Nigeria-Benin in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del 14 ottobre comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Nigeria-Benin in diretta live.

Il momento delle due squadre — Le Super Aquile arrivano all’appuntamento in buona forma: nelle ultime cinque partite hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo successo in trasferta contro il Lesotho (2-1) ha consolidato il terzo posto, con la squadra che mostra un buon equilibrio tra fase offensiva (11 gol segnati) e difensiva (8 subiti). In casa, la Nigeria non perde da 4 incontri (1 vittoria e 3 pareggi) e potrà contare su giocatori di esperienza internazionale come Victor Osimhen, Ademola Lookman e Samuel Chukwueze, un vantaggio importante contro il Benin. Il tecnico sta lavorando sulla solidità difensiva, cruciale in uno scontro diretto come questo.

Il Benin sorprende tutti guidando il girone C con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Nell’ultimo turno hanno espugnato il Ruanda 1-0, confermando la capacità di essere cinici e organizzati anche in trasferta (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Con 12 gol segnati e 7 subiti, gli Scoiattoli mostrano disciplina tattica e concretezza offensiva. Tuttavia, mai negli ultimi confronti sono riusciti a battere la Nigeria fuori casa, rendendo questa trasferta la loro prova più difficile del girone.

Le probabili formazioni di Nigeria-Benin — Nigeria (4-3-3): Nwabali, Fredick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi, Simon, Ndidi, Iwobi, Lookman, Osimhen, Arokodare. Allenatore: Chelle.

Benin (4-3-3): Dandjinou, Ourou, Verdon, Tijani, Roche, D'Almeida, Dodo, Imourane, Dossou, Mounie, Hountondji. Allenatore: Rohr.