Lo streaming gratis della gara delle qualificazioni per i Mondiali del 2026: la partita Nigeria-Gabon in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 12:02)

Le qualificazioni africane ai Mondiali 2026 propongono un match ad alto tasso di spettacolo e tensione. Nigeria e Gabon si affrontano giovedì 13 novembre alle ore 17:00 in una semifinale che vale l'accesso alla fase finale del torneo continentale: entrambe le squadre cercano la vittoria in una partita secca decisiva.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell'incontro.

Il momento delle due squadre — La Nigeria arriva alla sfida forte della tradizione e della qualità dei suoi giocatori di livello internazionale. La squadra di Eric Chelle punta su solidità difensiva e velocità in avanti, con Osimhen e Iwobi pronti a punire ogni disattenzione.

Il Gabon, invece, si affida all’esperienza dei suoi attaccanti, tra cui Aubameyang, e a una buona organizzazione a centrocampo. Thierry Mouyouma conta sul carattere del gruppo e sulla capacità di sfruttare le occasioni per provare a ribaltare il pronostico.

Le probabili formazioni di Nigeria-Gabon — La Nigeria dovrebbe schierarsi con un 4-4-2, puntando su ampiezza e profondità sugli esterni e solidità centrale. Il Gabon, invece, opterà per un 4-3-3, cercando di supportare Aubameyang con i trequartisti e dare superiorità numerica a centrocampo.

Nigeria (4-4-2): Nwabali, Fredrick, Bassey, Ajayi, Sanusi, Chuckwueze, Ndidi, Simon, Iwobi, Adams, Osimhen. Allenatore: Eric Chelle

Gabon (4-3-3): Mbaba, Ekomie, Onfia, Ecuele, Oyono, Lemina, Kanga, N'Dong, Bouanga, Aubameyang, Allevinah. Allenatore: Thierry Mouyouma

