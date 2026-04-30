Nizza in finale di Coppa di Francia, ma ancora in lotta per non retrocedere. Lens 2° in classifica, reduce dal 3-3 in rimonta col Brest e virtualmente in corsa per il titolo col Psg. Guarda ora Nizza-Lens GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Nizza

Ilarriva alla sfida in una posizione defilata in classifica e una stagione fin qui fatta di alti e bassi, soprattutto sul piano della continuità difensiva. I rossoneri hanno alternato prestazioni in cui hanno mostrato fragilità nella gestione dei momenti chiave a partite più solide, come l’1-1 ottenuto sul campo del Marsiglia nell’ultimo turno di campionato.

Il segnale più importante, però, è arrivato dalla Coppa di Francia, dove il 2-0 sullo Strasburgo ha non solo garantito la qualificazione in finale, ma anche ridato fiducia a un gruppo che in campionato fatica ancora a trovare equilibrio tra fase offensiva e tenuta difensiva.

Qui Lens

Ilsi presenta invece da seconda, con 63 punti e un rendimento complessivo che lo mantiene stabilmente nella lotta per le posizioni di vertice. La squadra ha costruito la propria stagione su un attacco continuo e produttivo, capace di mantenere una media realizzativa alta anche in trasferta.

Il 3-3 nell’ultima uscita contro il Brest ha confermato questo profilo: una formazione che crea molto, segna con regolarità ma concede anche spazi, rendendo le sue partite spesso aperte

Nizza-Lens, probabili formazioni

Diouf, Mendy, Bah, Oppong, Clauss, Boudaoui, Samed, Bard, Sanson, Cho, Wahi.

Lens (3-4-3): Risser, Ganiou, Sarr, Baidoo, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Sotoca, Sima, Said.

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