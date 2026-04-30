Nizza-Lens: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Bet365
Una marea Sang-et-or in campo per la conquista della finale: l'invasione dei tifosi del Lens al fischio finale
Nizza in finale di Coppa di Francia, ma ancora in lotta per non retrocedere. Lens 2° in classifica, reduce dal 3-3 in rimonta col Brest e virtualmente in corsa per il titolo col Psg. Guarda ora Nizza-Lens GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Nizza-Lens: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in TvNIZZA LENS LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Nizza e Lens in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Nizza-Lens nel palinsesto Live
Qui NizzaIl Nizza arriva alla sfida in una posizione defilata in classifica e una stagione fin qui fatta di alti e bassi, soprattutto sul piano della continuità difensiva. I rossoneri hanno alternato prestazioni in cui hanno mostrato fragilità nella gestione dei momenti chiave a partite più solide, come l’1-1 ottenuto sul campo del Marsiglia nell’ultimo turno di campionato.
Il segnale più importante, però, è arrivato dalla Coppa di Francia, dove il 2-0 sullo Strasburgo ha non solo garantito la qualificazione in finale, ma anche ridato fiducia a un gruppo che in campionato fatica ancora a trovare equilibrio tra fase offensiva e tenuta difensiva.
Qui LensIl Lens si presenta invece da seconda forza della Ligue 1, con 63 punti e un rendimento complessivo che lo mantiene stabilmente nella lotta per le posizioni di vertice. La squadra ha costruito la propria stagione su un attacco continuo e produttivo, capace di mantenere una media realizzativa alta anche in trasferta.
Il 3-3 nell’ultima uscita contro il Brest ha confermato questo profilo: una formazione che crea molto, segna con regolarità ma concede anche spazi, rendendo le sue partite spesso aperte
Nizza-Lens, probabili formazioniNizza (4-4-2): Diouf, Mendy, Bah, Oppong, Clauss, Boudaoui, Samed, Bard, Sanson, Cho, Wahi.
Lens (3-4-3): Risser, Ganiou, Sarr, Baidoo, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Sotoca, Sima, Said.
Guarda ora Nizza-Lens GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA