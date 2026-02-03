derbyderbyderby streaming Nizza-Montpellier diretta tv live: formazioni e dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

La Coppa di Francia propone uno degli ottavi di finale più interessanti con Nizza-Montpellier, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30. Sfida secca, novanta minuti (più eventuali supplementari e rigori) per continuare il cammino nella coppa nazionale, dove il margine d’errore è zero.

Il Nizza arriva all’appuntamento con ambizioni importanti e una struttura di gioco ormai ben riconoscibile, mentre il Montpellier punta sull’organizzazione e sulla qualità dei suoi uomini offensivi per provare il colpo esterno.

Hai tre possibilità per guardare Nizza-Montpellier in streaming gratis:

Dove vedere Nizza-Montpellier in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Nizza-Montpellier è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.

    Il Nizza di Franck Haise si presenta con il 3-4-3, modulo che valorizza l’ampiezza sugli esterni e la qualità del tridente offensivo. Giocatori come Boga, Diop e Cho garantiscono imprevedibilità e uno contro uno, con Dante a guidare la linea difensiva.

    Il Montpellier, allenato da Zoumana Camara, risponde con il 4-2-3-1, affidandosi all’esperienza e alla visione di gioco di Savanier, vero cervello della squadra. L’obiettivo è restare in partita e colpire nei momenti chiave, sfruttando gli spazi concessi dagli avversari.

    Le probabili formazioni di Nizza-Montpellier

    Le due squadre dovrebbero confermare gli schieramenti annunciati per un match che si preannuncia intenso e tatticamente interessante.

    Nizza (3-4-3): Diouf, Dante, Oppong, Mendy, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Clauss, Boga, Diop, Cho. Allenatore: Franck Haise

    Montpellier (4-2-3-1): Ngapandouetnbu, Davin, Omeragic, Laporte, Mbiayi, Junior, Chennahi, Orakpo, Savanier, Pays, Mendy. Allenatore: Zoumana Camara

