Nizza-Paris: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I padroni di casa devono avvicinarsi alla zona europa, mentre per gli ospiti c'è da allungare sulla zona salvezza. Partita che si preannuncia intensa

Stefano Sorce 27 settembre - 17:37

Nizza e Paris FC, appaiate a 6 punti in classifica, si affrontano domenica 28 settembre alle ore 15:00 all’Allianz Riviera. Due percorsi paralleli in queste prime cinque giornate di Ligue 1, tre sconfitte e due vittorie, che rendono questa sfida già un piccolo spartiacque: i padroni di casa cercano un rilancio verso la zona Europa, gli ospiti invece vogliono allungare sulla zona salvezza. Vuoi vivere l’atmosfera della Ligue 1 come se fossi allo stadio? Con Bet365 puoi seguire Nizza-Paris FCGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Nizza-Paris FC in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — Due sole vittorie nelle prime sette uscite stagionali raccontano la difficoltà degli Aiglons. L’ultimo pesante ko è arrivato sul campo del Brest (4-1), risultato che ha fatto infuriare l’allenatore Haise: “Siamo troppo lontani dal livello che dovremmo avere. Ci sono cose positive, ma c’è ancora troppo da migliorare”. La classifica parla chiaro: 12° posto a quota 6, più vicino alla zona retrocessione che a quella europea. Dall’infermeria arrivano però notizie incoraggianti: rientrati Bombito e Mohamed-Ali Cho, mentre restano out Ndombelé, Abdi, Ndayishimiye e Abdelmonem.

Il ritorno in Ligue 1 del Paris, dopo 46 anni porta entusiasmo, ma il percorso non è semplice. Dopo le vittorie contro Metz e Brest, la squadra di Gilli ha perso 3-2 con lo Strasburgo, subendo il gol decisivo di Emegha nel finale. La crescita c’è, ma la difesa concede troppo (3 gol subiti nell’ultima uscita).

Fuori causa Ikoné, Hamel e Marchetti, mentre rientra Otavio dopo la squalifica. Intanto, dal 1° ottobre arriverà un rinforzo importante fuori dal campo: Marco Neppe, ex Bayern Monaco, sarà il nuovo direttore sportivo del club.

Le probabili formazioni di Nizza-Paris FC — Nizza (3-5-2): Diouf; Peprah Oppong, Bah, Dante; Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Bard; Moffi, Boga. Allenatore: Haise

Paris FC (4-3-3): Nkambadio; H. Traoré, Mbow, Otavio, Sangui; M. Lopez, Marchetti, Lees-Melou; Kebbal, Geubbels, Simon. Allenatore: Gilli