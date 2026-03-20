Lo streaming gratis della gara Nizza-PSG: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 20 marzo - 12:40

In Ligue 1 va in scena una sfida affascinante tra una squadra in cerca di punti salvezza e la capolista del campionato: Nizza-PSG, in programma sabato 21 marzo alle ore 21:00. Il Nizza occupa la quindicesima posizione con 27 punti e ha bisogno di risultati per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Paris Saint-Germain guida la classifica con 57 punti e vuole continuare la propria corsa al titolo.

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Cercare Nizza-PSG nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Nizza, guidato da Franck Haise, dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3 che punta su velocità e ampiezza offensiva. Boga, Diop e Cho formeranno il tridente offensivo, con Clauss e Bard pronti a spingere sulle corsie laterali. Con 27 punti, i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per strappare un risultato contro la capolista.

Il PSG allenato da Luis Enrique risponde con il consueto 4-3-3 ricco di talento. Kvaratskhelia, Dembelé e Barcola guideranno l’attacco parigino, supportati dalla qualità a centrocampo di Vitinha, Zaire-Emery e Lee. Con 57 punti in classifica, l’obiettivo è continuare a dominare il campionato e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Le probabili formazioni di Nizza-PSG — La partita promette ritmo e qualità tecnica, con il Nizza che proverà a difendersi con ordine e ripartire in velocità, mentre il PSG cercherà di imporre il proprio palleggio e sfruttare la qualità dei suoi attaccanti per sbloccare la gara.

Nizza (3-4-3): Diouf, Dante, Oppong, Mendy, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Clauss, Boga, Diop, Cho. Allenatore: Franck Haise

PSG (4-3-3): Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique