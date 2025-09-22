Norkkoping-AIK: dove vedere l’Allsvenskan in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Alla Platinumcars Arena va in scena Norkkoping-AIK, match valido per la ventiquattresima giornata di Allsvenskan. Ospiti in lotta per le zone nobili della classifica e a caccia del quarto successo di fila, padroni di casa in cerca di punti pesanti per allontanarsi dalle sabbie mobili dei bassifondi della graduatoria.
La gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Norkkoping—
I Peking vivono una stagione tutto sommato serena: la permanenza nella massima serie è quasi al sicuro e i 5 punti di margine sulla zona calda rappresentano un piccolo tesoro da difendere. Dopo il successo nello scontro diretto con l’Östers, è arrivato però solo 1 punto nelle ultime 2 gare, con un pesante ko casalingo contro il Djurgården che ha lasciato strascichi. Servirà maggiore compattezza nei match decisivi, consapevoli che in molti casi avranno due risultati su tre a disposizione.
Qui AIK—
Gli Gnaget sono in un ottimo momento: tre vittorie consecutive hanno riportato entusiasmo e soprattutto hanno avvicinato la zona Champions. Ora il secondo posto dista appena 3 lunghezze dall’Hammarby, con la squadra che sembra in continua crescita sotto la guida di Thomassen. Il vero punto di forza è la solidità casalinga, dove l’AIK non ha ancora conosciuto sconfitta, proprio come la capolista Mjällby. L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere per blindare un posto in Europa.
Norkkoping-AIK, probabili formazioni—
NORKKOPING (probabile formazione): Andersson, Neffati, Thychosen, Tamba, Watson, Kalley, Fransson, Traustason, Jansson, Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson. Allenatore: Martin Falk
AIK (probabile formazione): Nordfeldt; Thychosen, Benković, Papagiannopoulos, Isherwood, Csongvai, Besirovic, Edh, Ayari, Celina, Flataker. Allenatore: Mikkjal Thomassen
