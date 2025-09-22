Norkkoping-AIK: dove vedere l’Allsvenskan in Diretta Tv e in Streaming Gratis

I Peking vivono una stagione tutto sommato serena: la permanenza nella massima serie è quasi al sicuro e i 5 punti di margine sulla zona calda rappresentano un piccolo tesoro da difendere. Dopo il successo nello scontro diretto con l’Östers, è arrivato però solo 1 punto nelle ultime 2 gare , con un pesante ko casalingo contro il Djurgården che ha lasciato strascichi. Servirà maggiore compattezza nei match decisivi, consapevoli che in molti casi avranno due risultati su tre a disposizione .

Qui AIK

Gli Gnaget sono in un ottimo momento: tre vittorie consecutive hanno riportato entusiasmo e soprattutto hanno avvicinato la zona Champions. Ora il secondo posto dista appena 3 lunghezze dall’Hammarby, con la squadra che sembra in continua crescita sotto la guida di Thomassen. Il vero punto di forza è la solidità casalinga, dove l’AIK non ha ancora conosciuto sconfitta, proprio come la capolista Mjällby. L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere per blindare un posto in Europa.