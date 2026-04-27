Norrkoping-Landskrona, in programma martedì 28 aprile 2026 alle ore 19:00, è una sfida che mette pressione soprattutto ai padroni di casa, chiamati a dare continuità. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NORRKOPING-LANDSKRONA SU BET365

Dove vedere Norrkoping-Landskrona in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Norrkoping arriva a questa partita con un andamento altalenante, tipico di una squadra che sta ancora cercando stabilità. La sconfitta contro l’Örebro ha rallentato un avvio che aveva dato segnali interessanti, ma non cancella del tutto quanto di buono visto nelle settimane precedenti. Il dato più importante riguarda il rendimento offensivo in casa: oltre 2 gol di media nelle ultime partite giocate davanti al proprio pubblico. Questo racconta di una squadra che, quando riesce a imporre il proprio ritmo, diventa pericolosa e difficile da contenere. Il problema resta la continuità: alterna prestazioni molto convincenti ad altre più opache. Dal punto di vista tattico, il Norrköping è una squadra che cerca il controllo del gioco, ma non sempre riesce a mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Quando si espone troppo, concede spazi e diventa vulnerabile.

Il Landskrona arriva invece con un’identità più prudente e risultati meno continui. La vittoria contro il Ljungskille ha dato un minimo di fiducia, ma i numeri complessivi raccontano di una squadra in difficoltà: poche vittorie, diverse sconfitte e una produzione offensiva limitata, soprattutto in trasferta. Il dato chiave è proprio questo: lontano da casa il Landskrona segna pochissimo (meno di un gol a partita) e fatica a creare occasioni. Questo lo costringe spesso a giocare partite di resistenza, cercando di restare in equilibrio il più possibile. Difensivamente, inoltre, la squadra concede abbastanza, con una media di circa 2 gol subiti. Questo mix – difficoltà offensiva e fragilità difensiva – rende complicato affrontare squadre più qualitative. L’unico precedente recente tra le due squadre è stato vinto proprio dal Norrköping per 2-0, un dato che conferma il gap tecnico tra le due realtà.

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