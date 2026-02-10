Lo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Hoffenheim: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 10:36)

Il Girone A di Serie C propone una sfida equilibrata allo stadio Silvio Piola, dove Novara e Albinoleffe si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa occupano il quindicesimo posto con 28 punti e cercano un successo per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti sono tredicesimi a quota 29 e puntano a dare continuità per avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria. Un solo punto di distanza rende il confronto particolarmente delicato, con in palio molto più dei semplici tre punti.

Hai tre possibilità per guardare Novara-Albinoleffe in streaming gratis:

Dove vedere Novara-Albinoleffe in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Il momento delle due squadre — Il Novara, quindicesimo con 28 punti, arriva a questa gara con la necessità di ritrovare solidità e continuità. La squadra di Andrea Zanchetta alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto e punta molto sull’equilibrio tra i reparti per costruire risultati, soprattutto nelle gare casalinghe.

L’Albinoleffe, tredicesima a quota 29, sta vivendo una stagione di assestamento ma con segnali incoraggianti. La formazione guidata da Giovanni Lopez ha mostrato compattezza e spirito pratico, cercando di sfruttare al meglio le occasioni concesse dagli avversari e mantenendo una buona organizzazione difensiva.

Le probabili formazioni di Novara-Albinoleffe — Il Novara dovrebbe confermare il 4-2-3-1, un modulo che garantisce copertura centrale e soluzioni tra le linee. L’idea è quella di mantenere equilibrio e densità in mezzo al campo, provando poi ad alzare il ritmo nella fase offensiva.

L’Albinoleffe risponde con il 3-5-2, assetto che privilegia la solidità difensiva e il controllo del centrocampo. La squadra cercherà compattezza e ordine, affidandosi a un blocco organizzato e a ripartenze rapide per creare pericoli.

Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez