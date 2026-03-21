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Novara-Alcione: diretta live e streaming gratis

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Due squadre solide, compatte e poco prolifiche si affrontano in uno scontro diretto che vale tantissimo. Il Novara cerca il sorpasso playoff, l’Alcione vuole difendere la propria posizione
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Ci sono partite che si capiscono già dai numeri, e poi ci sono quelle che si leggono tra le righe. Novara-Alcione è una sfida silenziosa ma pesantissima, una di quelle dove il rumore lo fanno i dettagli. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 14:30, lo stadio Silvio Piola ospita un confronto diretto che vale playoff, credibilità e futuro.

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Dove vedere Novara-Alcione in diretta tv e streaming

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Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

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Momento delle due squadre

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Il Novara arriva con una solidità costruita nel tempo. Non perde da cinque partite e ha trovato un equilibrio che gli permette di restare agganciato alla corsa playoff, nonostante una classifica che ancora lo vede fuori per un solo punto. Il problema, però, è sempre lo stesso: segna poco. È una squadra che controlla, che gestisce, ma che fatica a chiudere le partite. Questo la porta spesso a pareggi che muovono la classifica ma non fanno il salto di qualità.

L’Alcione è la vera sorpresa. Settimo posto, zona playoff e una continuità difensiva impressionante. Anche qui, però, il tema è simile: pochi gol fatti, ma pochissimi subiti. La squadra milanese ha costruito tutto sulla compattezza, sulla disciplina e sulla capacità di non concedere quasi nulla. Il risultato? Tante partite chiuse, sporche, decise da episodi.

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