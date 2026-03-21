Due squadre solide, compatte e poco prolifiche si affrontano in uno scontro diretto che vale tantissimo. Il Novara cerca il sorpasso playoff, l’Alcione vuole difendere la propria posizione

Stefano Sorce 21 marzo - 14:32

Ci sono partite che si capiscono già dai numeri, e poi ci sono quelle che si leggono tra le righe. Novara-Alcione è una sfida silenziosa ma pesantissima, una di quelle dove il rumore lo fanno i dettagli. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 14:30, lo stadio Silvio Piola ospita un confronto diretto che vale playoff, credibilità e futuro.

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Momento delle due squadre — Il Novara arriva con una solidità costruita nel tempo. Non perde da cinque partite e ha trovato un equilibrio che gli permette di restare agganciato alla corsa playoff, nonostante una classifica che ancora lo vede fuori per un solo punto. Il problema, però, è sempre lo stesso: segna poco. È una squadra che controlla, che gestisce, ma che fatica a chiudere le partite. Questo la porta spesso a pareggi che muovono la classifica ma non fanno il salto di qualità.

L’Alcione è la vera sorpresa. Settimo posto, zona playoff e una continuità difensiva impressionante. Anche qui, però, il tema è simile: pochi gol fatti, ma pochissimi subiti. La squadra milanese ha costruito tutto sulla compattezza, sulla disciplina e sulla capacità di non concedere quasi nulla. Il risultato? Tante partite chiuse, sporche, decise da episodi.

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