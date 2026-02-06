Lo streaming gratis della gara di campionato Novara-Brescia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 6 febbraio - 09:30

Il Girone A di Serie C propone un confronto importante allo stadio Piola, dove sabato 7 febbraio alle ore 14:30 si sfidano Novara e Brescia. I padroni di casa, quindicesimi con 27 punti, cercano punti preziosi per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti, secondi a quota 46, puntano a consolidare la propria posizione di vertice e a mantenere viva la corsa per la promozione diretta. La differenza di classifica racconta una partita dal pronostico netto, ma con il Novara pronto a sfruttare il fattore campo per sorprendere.

Hai tre possibilità per guardare Novara-Brescia in streaming gratis:

Dove vedere Novara-Brescia in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per seguire l’incontro e consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un conto attivo

Cercare Novara-Brescia nel palinsesto Live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Il momento delle due squadre — Il Novara arriva a questo appuntamento con 27 punti in classifica, cercando continuità e una maggiore solidità in fase offensiva. La squadra di Andrea Zanchetta si affida a un reparto difensivo compatto e alla capacità di sfruttare le ripartenze, cercando di sorprendere avversari più quotati.

Il Brescia, secondo con 46 punti, si presenta come una formazione esperta e organizzata. La squadra di Aimo Diana punta a controllare il ritmo della partita, sfruttando la qualità dei propri interpreti e cercando di colpire negli spazi concessi dal Novara, soprattutto sulle fasce e con i movimenti dei trequartisti.

Le probabili formazioni — Il Novara conferma il 4-2-3-1, modulo che garantisce equilibrio tra difesa e centrocampo, con i due mediani pronti a schermare la linea difensiva e i trequartisti a supportare l’unica punta. In difesa Boseggia guiderà il reparto arretrato con Lorenzini e Bertoncini centrali, mentre Agyemang e D’Alessio agiranno davanti alla difesa. Ranieri, Collodel e Graca supporteranno Donadio in fase offensiva.

Il Brescia risponde con il 3-4-2-1, impostazione che consente ampiezza sulle corsie e inserimenti dei centrocampisti. Sorensen e Di Maria garantiranno spinta sulle fasce, Mercati e Zennaro controlleranno il centrocampo, mentre Cazzadori e Molfetta agiranno a supporto della punta centrale Spagnoli.

Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana