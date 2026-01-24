derbyderbyderby streaming Novara-Pro Patria streaming gratis: dove vedere la diretta tv live della partita

Lo streaming gratis della gara di campionato Novara-Pro Patria: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C fa tappa allo stadio Silvio Piola di Novara, dove Novara e Pro Patria si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 14:30 in una sfida delicata soprattutto in chiave salvezza. I padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti sono chiamati a una reazione immediata per tenere vive le speranze di rimonta.

Hai tre possibilità per guardare Novara-Pro Patria in streaming gratis:

Dove vedere Novara-Pro Patria in diretta TV e in streaming LIVE

La gara sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire l’evento live e di consultare statistiche e dati aggiornati in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa

  • Cercare “Novara-Pro Patria” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Novara, sedicesimo a 24 punti, vive una stagione complicata ma ha ancora margine per mettersi alle spalle la zona più pericolosa della classifica. La squadra di Andrea Zanchetta punta sull’equilibrio del 4-2-3-1 e sull’esperienza di alcuni uomini chiave per trovare quella continuità che finora è mancata.

    Situazione decisamente più delicata per la Pro Patria, diciannovesima a 12 punti, chiamata a un’impresa per risalire la graduatoria. Il gruppo guidato da Leandro Greco deve invertire il trend e trovare punti pesanti, facendo leva su compattezza e spirito di sacrificio.

    Le probabili formazioni di Novara-Pro Patria

    Il Novara dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo che garantisce copertura difensiva e allo stesso tempo permette ai tre trequartisti di supportare l’unica punta. La Pro Patria risponde con il 3-4-1-2, assetto pensato per dare solidità dietro e sfruttare la presenza del trequartista alle spalle delle due punte.

    Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta

    Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

