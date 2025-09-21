Novara-Pro Vercelli: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Michele Massa 21 settembre - 04:22

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone A la sfida tra Novara e Pro Vercelli. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Novara-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Novara e Pro Vercelli in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano del fantastico campionato di Serie C che ogni giornata regala continui colpi di scena. E in questo turno tante altre sorprese sono pronte a sbocciare.

Il momento delle due squadre — Attualmente, il Novara si trova in una situazione di classifica piuttosto complicata, occupando il tredicesimo posto con soli 4 punti, ottenuti grazie a 4 pareggi e nessuna vittoria. La squadra di Andrea Zanchetta ha messo in evidenza una difesa solida, avendo concesso solo 3 gol in 4 partite, ma la mancanza di successi potrebbe cominciare a influire negativamente sul morale del gruppo.

Dall'altro lato, la Pro Vercelli, guidata da Michele Santoni, ha un bilancio leggermente più positivo, con 6 punti e l'ottavo posto in classifica, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte. Tuttavia, la squadra ha mostrato delle lacune in difesa, avendo subito ben 10 gol. Nonostante un inizio di stagione altalenante, la Pro Vercelli ha già dimostrato di saper vincere, il che potrebbe rappresentare un vantaggio psicologico in vista dello scontro diretto.

Le probabili formazioni di Novara-Pro Vercelli — NOVARA (4-3-3): Boseggia; Citi, Bertoncini, Lorenzini, Valdesi; Collodel, R. Ranieri, Basso; Donadio, Da Graca, Agyemang. All. Zanchetta.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso; Burruano, Huiberts, Iotti; Mallahi, Comi, A. Sow. All.: Santoni.