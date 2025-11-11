Oklahoma Thunder-Golden State Warriors: streaming gratis e diretta TV

Scopri come guardare gratis Thunder-Warriors in diretta streaming su Bet365. Analisi, orario, probabili quintetti e stato di forma delle due squadre

Stefano Sorce 11 novembre - 00:51

Il Paycom Center di Oklahoma City si prepara a una notte di grande basket: i campioni in carica, forti di dieci vittorie in undici partite, affrontano i Golden State Warriors in cerca di continuità e di un Curry finalmente recuperato. Gara in programma mercoledì 12 novembre alle ore 02:00. Guarda ora Thunder-Warriors GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Thunder-Warriors in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Per accedere alla visione live è sufficiente creare un nuovo conto gioco tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di soli 5 euro (importo che rimane interamente disponibile per eventuali scommesse future). Questo permetterà non solo di seguire in tempo reale Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors, ma anche di consultare statistiche live dettagliate, analisi sui giocatori e andamento della partita, oltre a un ricco palinsesto di eventi NBA e internazionali disponibili 24 ore su 24. Si tratta di un’ottima occasione per godersi la sfida del Paycom Center direttamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi.Con l’attivazione del conto Bet365 potrai dunque guardare gratuitamente Thunder-Warriors in diretta live e accedere a tutte le funzionalità avanzate della piattaforma.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi disponibili su Bet365.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Thunder-Warriors sul palinsesto Bet365

Il momento delle due squadre — Gli Oklahoma City Thunder continuano a volare: dieci vittorie e una sola sconfitta finora, un ritmo impressionante per i campioni in carica. Dopo l’unico stop contro i Trail Blazers, la squadra di coach Daigneault è tornata a dominare con successi netti su Kings e Grizzlies. Il protagonista indiscusso resta Shai Gilgeous-Alexander, capace di mettere a referto 35 punti, 7 rimbalzi e 6 assist nell’ultima uscita. A completare il quadro ci sono Holmgren e Mitchell, in ottima forma, e un Hartenstein dominante sotto canestro con 13,4 punti e 11,8 rimbalzi di media. Nonostante le assenze di Wiggins e Dort, Oklahoma mostra una profondità di roster che la rende ancora la squadra da battere nella Western Conference.

I Golden State Warriors provano a ritrovare stabilità dopo un avvio altalenante (6 vittorie e 5 sconfitte). La buona notizia è il ritorno di Stephen Curry, fermato da un virus influenzale ma pronto a tornare in campo con un minutaggio controllato. Il due volte MVP mantiene una media di oltre 26 punti a gara e rappresenta l’anima offensiva dei californiani. A supportarlo ci saranno Jimmy Butler (19 punti di media) e Jonathan Kuminga, sempre più incisivo a rimbalzo con 7,2 di media, oltre al giovane Podziemski, molto utilizzato da coach Kerr. L’ultima vittoria per 114-83 sui Pacers ha mostrato segnali incoraggianti: difesa compatta e percentuali solide.

I probabili quintetti base di Thunder-Warriors — Oklahoma City Thunder: Gilgeous-Alexander, Mitchell, Holmgren, Hartenstein, Joe. Coach: Mark Daigneault.

Golden State Warriors: Curry, Podziemski, Butler, Kuminga, Green. Coach: Steve Kerr.

Non perdere Thunder-Warriors IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365!Guarda ora la partita valida per l’NBA comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.