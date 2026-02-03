Olimpia Milano-Baskonia: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Olimpia Milano-Baskonia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 01:45)

Olimpia Milano–Baskonia è una sfida che pesa parecchio nella corsa alla seconda parte di stagione in Eurolega. All’Allianz Cloud va in scena un incrocio delicato tra due squadre che cercano slancio e continuità: i milanesi vogliono riaprire il discorso playoff, gli spagnoli provano a risalire la corrente.

Milano parte con i favori del pronostico e con l’obiettivo di dare seguito agli ultimi segnali positivi in coppa, mentre Baskonia arriva con meno margine di errore e con il peso di un rendimento esterno fin qui molto fragile.

Qui Olimpia Milano — L’Olimpia Milano si presenta dopo il successo europeo contro il Partizan, una vittoria che ha interrotto un periodo complicato e ha tenuto viva la rincorsa alla zona playoff. La squadra di coach Poeta ha però mostrato andamento altalenante nelle ultime settimane, come conferma anche il recente stop in campionato contro Brescia. Il bilancio europeo resta in ritardo rispetto alle aspettative, ma il segnale di reazione è arrivato e ora serve continuità, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Qui Baskonia — Il Baskonia ha ritrovato fiducia battendo lo Zalgiris e mettendo fine a una mini-striscia negativa contro avversarie di alto livello. In classifica però gli spagnoli restano nelle retrovie, con un numero di vittorie ancora limitato. Il vero tallone d’Achille è il rendimento lontano da casa: trasferte spesso complicate e pochi squilli esterni. Nonostante ciò, il successo dell’andata contro Milano rappresenta un precedente che dà fiducia e spinge i baschi a giocarsi le loro carte senza complessi.

