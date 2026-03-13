La sfida di Eurolega Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv rappresenta un confronto importante nella parte centrale della classifica, con entrambe le squadre impegnate nella corsa per restare agganciate alla zona che vale l’accesso alla fase finale della competizione. Il match si preannuncia piuttosto equilibrato, con la formazione milanese che proverà a sfruttare il fattore campo per dare continuità ai risultati, mentre il Maccabi punta a confermare il buon momento di forma e ad avvicinarsi ulteriormente alle squadre davanti in graduatoria.
Qui Olimpia Milano—
L’Olimpia Milano arriva alla partita con un bilancio di 15 vittorie e 15 sconfitte, un rendimento che la colloca a ridosso delle posizioni utili per i playoff. Nell’ultimo turno la squadra italiana ha ottenuto una vittoria di prestigio battendo il Barcellona in casa con il punteggio di 87-84, un successo che ha permesso ai milanesi di interrompere una serie di risultati altalenanti nelle settimane precedenti.
Nelle ultime cinque gare di Eurolega, infatti, Milano ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando comunque buone capacità offensive ma anche qualche difficoltà nel mantenere continuità difensiva.
Qui Maccabi Tel Aviv—
Il Maccabi Tel Aviv si presenta invece alla sfida con un record molto simile, avendo conquistato 14 vittorie a fronte di 15 sconfitte. La formazione israeliana arriva però da un momento positivo, come dimostra il successo ottenuto nell’ultima giornata sul campo del Monaco con il punteggio di 91-86.
Più in generale, il Maccabi ha mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, riuscendo a ottenere diversi risultati importanti e mantenendo spesso partite molto equilibrate anche contro avversari di alto livello. Proprio questo equilibrio tra le due squadre lascia immaginare una gara combattuta fino agli ultimi possessi.
