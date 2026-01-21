derbyderbyderby streaming Olimpia Milano-Zalgiris, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Olimpia Milano-Zalgiris: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
L’Unipol Forum di Milano si prepara ad accogliere una sfida decisiva per la corsa playoff: mercoledì 22 gennaio alle 20:30 l’Olimpia Milano ospita lo Zalgiris Kaunas nella 24ª giornata di Eurolega. Una partita dal peso specifico elevatissimo per entrambe le squadre.

Dove vedere Olimpia Milano-Zalgiris in diretta TV e streaming gratis

Olimpia Milano-Zalgiris sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Olimpia Milano-Zalgiris sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Milano è chiamata a una reazione immediata. L’Olimpia ha un record di 11 vittorie e 12 sconfitte ed è scivolata al dodicesimo posto dopo due ko consecutivi. La squadra di Messina resta però pienamente in corsa per un posto tra le prime otto e sa che una vittoria davanti al proprio pubblico può rappresentare una svolta importante in questa fase di stagione.

    Lo Zalgiris si presenta con una classifica leggermente migliore ed è attualmente nono. I lituani hanno mostrato una discreta continuità nelle ultime settimane, vincendo due delle ultime tre partite, tra cui l’ultima contro l’ASVEL Lione. Una solidità che rende il match del Forum particolarmente equilibrato e combattuto.

    I probabili quintetti di Olimpia Milano-Zalgiris

    Milano si affiderà al talento dei suoi leader offensivi, mentre lo Zalgiris punterà su organizzazione e intensità difensiva. Ciò che, sopratutto ad inizio campionato, ha fatto la differenza in segno positivo.

    Olimpia Milano: LeDay, Shields, Booker, Ellis, Brooks

    Zalgiris: Brazdeikis, Tubelis, Wright, Butkevicius, Francisco

