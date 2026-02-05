Segui Olympiacos-Bologna in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

5 febbraio 2026

Il doppio turno di Eurolega prosegue con Olympiacos-Bologna, trasferta complicata per gli emiliani. Al Pireo infatti la seconda in classifica ospita la dodicesima. Palla a due venerdì 6 febbraio alle ore 20,15. Ecco la previw completa.

Olympiacos-Bologna disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA. Olympiacos-Bologna visibile in diretta tv anche su Sky Sport.

Olympiacos-Bologna visibile in diretta tv anche su Sky Sport, ma per questa la piattaforma serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Olympiacos-Bologna in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Olympiacos-Bologna, lo stato di forma dei due team — Sia l'Olympiacos che Bologna hanno perso 24 ore fa la loro gara di giornata (la 26esima). I greci, secondi con un record di 16-9, sono caduti ai supplementari 108-98 in trasferta contro il Dubai. Le v nere invece hanno lasciato il passo al Lione in casa con un deludente 70-80 nonostahte Edwards top scorer di serata con 20 punti.

Interessante notare come l'Olympiacos abbia vinto tutte le ultime 5 sfide dirette contro la Virtus, compresa l'ultima di dicembre 97-94 alla Segafredo Arena.

I probabili quintetti di partenza di Olympiacos-Bologna — Olympiacos in campo con Dorsey playmaker, Walkup guardia, Vezenikov e Ward ali con Milutinov centro. Bologna risponde con Edwards play, Vildoza guardia, Jallow ala piccola, Diarra ala grande e Alston numero 5.

OLYMPIACOS PIREO - Dorsey, Walkup, Vezenikov, Ward, Milutinov. All. Bartzokas

VIRTUS BOLOGNA - Edwards, Vildoza, Jallow, Diarra, Alston. All. Ivanovic