Olympiacos-Fenerbahce: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Olympiacos-Fenerbahce in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 17:37)

Martedì 17 marzo alle 20:15, l’Olympiacos riceve il Fenerbahçe in un confronto che oppone organizzazione e solidità dei greci al talento e alla profondità del roster turco. Le due squadre arrivano all’incontro dopo battute d’arresto in trasferta e con una classifica molto corta, fattore che rende questa gara ancora più significativa: vincere significherebbe non solo rafforzare la propria posizione in ottica playoff, ma anche mandare un segnale forte a tutta la competizione.

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Il momento delle due squadre — L’Olympiacos è attualmente secondo con 20 successi in 31 partite, appaiato a Real Madrid Baloncesto e Valencia Basket. I greci arrivano però da una sconfitta amara sul campo del AS Monaco Basket per 81-80, una gara persa per episodi che ha frenato la loro corsa. Davanti al proprio pubblico, però, il rendimento cambia sensibilmente: il Pireo è storicamente un campo complicato, dove la squadra alza il livello soprattutto in difesa.

Il Fenerbahçe, invece, si presenta da capolista con un bilancio di 22 vittorie e 8 sconfitte. Nonostante il primato, anche i turchi arrivano da un passo falso, caduti in Serbia contro la Stella Rossa per 79-73. Un ko che ha accorciato la classifica e aumentato la pressione sugli uomini di Istanbul, chiamati ora a una prestazione di grande personalità ad Atene per difendere la vetta ed evitare il ritorno delle inseguitrici.