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Olympiakos-Baskonia: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La partita di Eurolega tra Olympiacos BC e Saski Baskonia si presenta con evidenti differenze di forma e motivazioni. I greci, secondi in classifica, cercano conferme per mantenere un piazzamento di rilievo in ottica playoff, mentre il Baskonia cerca di concludere dignitosamente una stagione europea complicata, dopo essere scivolato nelle posizioni basse della classifica.

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    Qui Olympiakos

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    L’Olympiacos BC arriva al match in fiducia, forte di due vittorie consecutive e di un totale di 7 successi nelle ultime 10 gare. La squadra greca dispone di un attacco potente (90,6 punti di media) e di un buon rendimento a rimbalzo, con giocatori chiave come Evan Fournier, Shaquielle McKissic e Sasha Vezenkov in grado di incidere pesantemente sia dentro che fuori dall’area.

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    Qui Baskonia

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    Il Saski Baskonia, invece, deve fare i conti con una stagione difficile: 9 vittorie e 22 sconfitte in Eurolega, con problemi difensivi evidenti (92,7 punti subiti di media) nonostante un attacco produttivo guidato da Luwawu-Cabarrot, Markus Howard e Kobi Simmons. Le difficoltà esterne e la debolezza difensiva rendono difficile per gli spagnoli impensierire seriamente l’Olympiacos, che parte favorito.

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