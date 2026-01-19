La serata di Eurolega si accende al Peace and Friendship Stadium, dove l’Olympiakos ospita il Maccabi Tel-Aviv in una sfida fondamentale per la corsa alla postseason. Martedì 20 gennaio alle ore 18:15 i riflettori saranno puntati su un confronto che mette in palio punti pesanti tra due squadre con ambizioni europee ancora vive.
La diretta streaming
Olympiakos-Maccabi Tel-Aviv streaming gratis: l’Eurolega in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Olympiakos-Maccabi Tel-Aviv in streaming gratis:
Dove vedere Olympiakos-Maccabi Tel-Aviv in diretta TV e streaming LIVE—
La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuando un deposito minimo di 10 euro su Sisal, Lottomatica o Goldbet, si ottiene l’accesso all’intero palinsesto di Eurolega, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet è dunque possibile seguire gratuitamente la diretta live di Olympiakos-Maccabi Tel-Aviv da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
L’Olympiakos, settimo in classifica con 13 vittorie e 8 sconfitte, arriva a questo match con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. I greci puntano sul fattore campo e sulla solidità mostrata soprattutto nelle gare casalinghe per continuare la scalata nella classifica di Eurolega.
Situazione più complessa per il Maccabi Tel-Aviv, quattordicesimo con 9 vittorie e 13 sconfitte, chiamato a una prova di carattere per restare agganciato al treno delle prime. Gli israeliani sanno di non poter più perdere terreno e cercano un successo esterno che potrebbe cambiare l’inerzia della stagione.
Vuoi vedere Olympiakos-Maccabi Tel-Aviv gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.
Per seguire lo streaming gratis di Olympiakos-Maccabi Tel-Aviv, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA