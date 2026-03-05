Olympiakos–Panathinaikos: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Olympiakos–Panathinaikos in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 5 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 16:41)

Il derby greco non è mai soltanto una partita: è una questione di tensione, di episodi e di possessi che pesano più del solito. Si gioca al Peace and Friendship Stadium e i numeri dell’Eurolega aiutano già a immaginare che tipo di gara potrebbe essere.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Olympiakos–Panathinaikos in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta l'Eurolega.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Olympiakos–Panathinaikos nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — L’Olympiakos ha una media di 90,1 punti a partita con 21,4 assist, dati che raccontano un attacco molto dinamico, basato su una buona circolazione di palla e sulla capacità di creare vantaggi continui. Il Panathinaikos, invece, presenta un’identità più equilibrata: 85,7 punti e 18,4 assist, ma con maggiore attenzione nella gestione del possesso, come dimostrano le sole 10,1 palle perse di media contro le 11,9 degli avversari. Un attacco che preferisce costruire con pazienza piuttosto che accelerare i ritmi.

La 29ª giornata ha lasciato qualche scoria per entrambe le squadre. L’Olympiakos è caduto sul campo dello Zalgiris Kaunas per 99-94, mentre il Panathinaikos è uscito sconfitto da una sfida molto offensiva contro il Paris, terminata 104-99. Due battute d’arresto diverse per andamento, ma con lo stesso risultato: aumentare la pressione e ridurre il margine di errore. In una sfida così carica di significato, però, il vero punto non è solo chi riuscirà a segnare di più, ma chi sarà capace di mettere in difficoltà l’avversario senza perdere le proprie certezze.