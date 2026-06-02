La sfida di finale playoff del campionato greco (serie al meglio delle 5) tra Olympiakos e Panathinaikos si gioca mercoledì 3 giugno alle ore 20:00. Un derby infuocato e tra i più sentiti d’Europa, che assegna un trofeo pesantissimo e promette spettacolo, intensità e grande tensione agonistica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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L’Olympiakos arriva a questa finale con grande struttura e solidità. La squadra del Pireo può contare su esperienza, fisicità e un sistema di gioco collaudato, elementi fondamentali in una serie così lunga e combattuta.

Il Panathinaikos, invece, si presenta con qualità offensiva e grande talento nel roster. La squadra di Atene proverà a giocare con ritmo e intensità, cercando di imporre il proprio basket e di colpire nei momenti decisivi.

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Il momento delle due squadre

L’

cercherà di sfruttare esperienza e solidità difensiva per controllare il ritmo della serie.

Il Panathinaikos proverà invece a rispondere con talento e intensità offensiva, cercando di ribaltare gli equilibri nei momenti chiave.

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