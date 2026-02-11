La serata di Eurolega basket si accende alla Peace and Friendship Stadium , dove l’ Olympiakos ospita la Stella Rossa in una sfida di altissimo livello tra due squadre in piena zona playoff. Il match è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20:15 , con i greci secondi in classifica e i serbi settimi , in un confronto che pesa moltissimo sugli equilibri della regular season.

Dove vedere Olympiakos-Stella Rossa in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Olympiakos-Stella Rossa è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Un’opportunità ideale per seguire l’Eurolega da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.