La serata di Eurolega basket si accende alla Peace and Friendship Stadium, dove l’Olympiakos ospita la Stella Rossa in una sfida di altissimo livello tra due squadre in piena zona playoff. Il match è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20:15, con i greci secondi in classifica e i serbi settimi, in un confronto che pesa moltissimo sugli equilibri della regular season.

Hai tre possibilità per guardare Olympiakos-Stella Rossa in streaming gratis:

Dove vedere Olympiakos-Stella Rossa in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Olympiakos-Stella Rossa è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Un’opportunità ideale per seguire l’Eurolega da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Olympiakos-Stella Rossa nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    L’Olympiakos, secondo in classifica con 19 vittorie e 7 sconfitte, arriva a questo appuntamento forte di una stagione di altissimo livello e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione ai vertici dell’Eurolega. Davanti al proprio pubblico, la squadra greca punta su intensità difensiva, esperienza e continuità per indirizzare la gara sin dalle prime battute.

    La Stella Rossa, settima con 16 vittorie e 11 sconfitte, si presenta al Pireo con grande fiducia e la volontà di giocarsi le proprie chance contro una delle corazzate della competizione. Un successo esterno rappresenterebbe un segnale fortissimo nella corsa ai playoff e confermerebbe l’ottimo momento dei serbi.

