La serata di Eurolega basket si accende alla Peace and Friendship Stadium, dove l’Olympiakos ospita la Stella Rossa in una sfida di altissimo livello tra due squadre in piena zona playoff. Il match è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20:15, con i greci secondi in classifica e i serbi settimi, in un confronto che pesa moltissimo sugli equilibri della regular season.
La diretta streaming
Olympiakos-Stella Rossa diretta tv live: l’Eurolega in streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Olympiakos-Stella Rossa in streaming gratis:
Dove vedere Olympiakos-Stella Rossa in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Olympiakos-Stella Rossa è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
L’Olympiakos, secondo in classifica con 19 vittorie e 7 sconfitte, arriva a questo appuntamento forte di una stagione di altissimo livello e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione ai vertici dell’Eurolega. Davanti al proprio pubblico, la squadra greca punta su intensità difensiva, esperienza e continuità per indirizzare la gara sin dalle prime battute.
La Stella Rossa, settima con 16 vittorie e 11 sconfitte, si presenta al Pireo con grande fiducia e la volontà di giocarsi le proprie chance contro una delle corazzate della competizione. Un successo esterno rappresenterebbe un segnale fortissimo nella corsa ai playoff e confermerebbe l’ottimo momento dei serbi.
Per seguire lo streaming gratis di Olympiakos-Stella Rossa, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
