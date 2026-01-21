Olympique Marsiglia-Liverpool, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

Entrambe le squadre hanno intenzione di continuare i rispettivi percorsi europei, con i Campioni d'Inghilterra che puntano alla top 8 della classifica

Jacopo del Monaco 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 14:02)

Tra le partite della settima e penultima giornata della Champions League figura quello tra l'Olympique Marsiglia ed il Liverpool e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due compagini si affronteranno alle ore 21:00 di questa sera presso il Velodrome.

Olympique Marsiglia-Liverpool, dove vedere la partita — Questa sera scenderanno in campo due club che vogliono portare avanti i rispettivi percorsi europei. I padroni di casa vogliono confermare il loro posto per i Play-off, mentre la squadra ospite punta alla top 8 e, quindi, alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. L'incontro tra l'Olympique Marsiglia ed il Liverpool si potrà vedere in diretta televisiva sia su Sky Sport che in chiaro su TV8. La diretta streaming della gara, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — In questo momento, l'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi si trova al terzo posto della Ligue 1 avendo totalizzato 35 punti. Nelle ultime cinque partite disputate, l'OM ha giocato in tre competizioni differenti: Coupe de France, due vittorie con importante scarto contro Bourg-en-Bresse (0-6) e Bayeux (0-9); campionato, sconfitta in casa del Nantes (0-2) e vittoria contro l'Angers (2-5); sconfitta nella finale di Supercoppa Francese contro il Paris Saint-Germain dopo i calci di rigore. Nella massima competizione europea, invece, i marsigliesi si trovano al 19° posto con nove punti e nell'ultimo match ha vinto 2-3 fuori casa contro la squadra belga dell'Union Saint-Gilloise.

I Campioni d'Inghilterra del Liverpool, guidati dall'olandese Arne Slot, si trovano al quarto posto in Premier League con 36 punti. Negli ultimi quattro incontri di campionato, i Reds hanno collezionato altrettanti pareggi, di cui due a reti bianche contro Leeds United ed Arsenal, uno contro il Fulham (2-2) e l'ultimo per 1-1 in casa contro il Burnley. In FA Cup, invece, ha vinto 4-1 contro il Barnsley. Il Liverpool, nella massima competizione europea, occupa la posizione numero undici in classifica con 12 punti e nell'ultimo incontro ha vinto di misura contro l'Inter grazie al rigore dell'ungherese Szoboszlai.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, De Zerbi dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare, mentre l'unico in dubbio è Aguerd. Per quanto riguarda il Liverpool, invece, non ci saranno gli infortunati Leoni, Isak e Bradley.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Vermeeren, Højbjerg, Emerson Palmieri; Greenwood, Paixão; Gouiri. Allenatore: De Zerbi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz. Allenatore: Slot