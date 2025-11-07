Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 01:02)

Sabato alle 01:00 scendono in campo Orlando Magic e Boston Celtic nella Eastern Conference. Dopo un inizio a rilento le due franchigie si stanno man mano riprendendo, e sono pronte a darsi battaglia in una partita che si promette essere interessante ed emozionante. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Orlando Magic-Boston Celtics, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Orlando Magic-Boston Celtics ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Orlando Magic-Boston Celtics” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Gli Orlando Magic hanno subito la loro quinta sconfitta in stagione contro gli Atlanta Hawks, che hanno messo a referto ben 127 punti nella sfida di martedì. Paolo Banchero ha messo a segno 22 punti e sta aumentando sempre più il livello delle sue prestazioni, motivo per cui ci si aspetta tanto da lui nella sfida contro i Celtics, ancora privi di Jayson Tatum.

Boston invece si presenta alla sfida con una vittoria. L’ultimo match della franchigia è stato disputato contro i Washington Wizards, ancora in cerca di loro stessi. La partita è stata un esercizio di stile per Brown e compagni, che hanno segnato ben 136 punti, rifilandone ben 44 soltanto nel secondo quarto. I Celtics stanno ingranando, e sembrano poter disputare una stagione da protagonisti nonostante gli infortuni.

I probabili quintetti di Orlando Magic-Boston Celtics — Boston punta su Brown, Pritchard e Derrick White: colonna portante di Boston, senz’altro li rivedremo in campo contro i Magic. La franchigia della Florida, invece, si presenterà ancora una volta con un quintetto giovane, frizzante, guidato da Paolo Banchero.

Boston Celtics: J. Brown, J. Minnott, N. Queta, P. Pritchard, D. White.

Orlando Magic: F. Wagner, P. Banchero, W. Carter Jr, D. Bane, J. Suggs.

Non perdere Orlando Magic-Boston Celtics, tra le sfide più avvincenti della Eastern Conference Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.