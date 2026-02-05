derbyderbyderby streaming Orlando Magic-Brooklyn Nets, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Orlando Magic-Brooklyn Nets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Uno dei match più interessanti del prossimo turno di NBA è quello che mette di fronte gli Orlando Magic e i Brooklyn Nets, due squadre con percorsi molto diversi in questa Eastern Conference. La franchigia della Florida prova a strappare un posto nei playoff senza passare per i play-in, mentre i Nets navigano nelle posizioni più basse della classifica e la post-season è davvero difficile da agguantare. La partita sarà venerdì 6 febbraio alle 01:00 italiane. Scopri come seguire la partita

Dove vedere Orlando Magic-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

—  

Orlando Magic-Brooklyn Nets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Orlando Magic-Brooklyn Nets sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Gli Orlando Magic portano avanti una stagione con risultati altalenanti. Sono all'ottavo posto in classifica e nelle ultime dieci partite hanno collezionato quattro vittorie rimediando sei sconfitte. Al match contro i Nets, per giunta, si presentano con due sconfitte di fila, sotto i colpi di degli Spurs e dei Thunder, le due grandi potenze della Western Conference. Nonostante le sconfitte, però, la franchigia della Florida ha disputato buone partite: prestazioni che rendono Banchero e compagni favoriti sui Brooklyn Nets.

    I Nets, infatti, al tredicesimo posto, non sembrano avere speranze di raggiungere la post-season e con i pessimi risultati inanellati nelle ultime partite, il momento di forma non sembra essere dei migliori per affrontare i Magic. Nelle ultime dieci partite è stata strappata una sola vittoria a fronte di ben nove sconfitte, le ultime due per mano di Pistons e Los Angeles Lakers.

    Le probabili formazioni di Orlando Magic-Brooklyn Nets

    —  

    Gli Orlando Magic ripropongono il quintetto visto in campo nelle ultime apparizioni, premiando comunque la prestazione offerta dai giocatori. Nets invece in crisi: potremmo assistere a qualche cambio nello scacchiere della franchigia, provando ad invertire il trend negativo di sconfitte.

    Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black. 

    Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin 

