Dove vedere Orlando Magic-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

Uno dei match più interessanti del prossimo turno di NBA è quello che mette di fronte gli Orlando Magic e i Brooklyn Nets, due squadre con percorsi molto diversi in questa Eastern Conference. La franchigia della Florida prova a strappare un posto nei playoff senza passare per i play-in, mentre i Nets navigano nelle posizioni più basse della classifica e la post-season è davvero difficile da agguantare. La partita sarà venerdì 6 febbraio alle 01:00 italiane. Scopri come seguire la partita
Il momento delle due squadre—
Gli Orlando Magic portano avanti una stagione con risultati altalenanti. Sono all'ottavo posto in classifica e nelle ultime dieci partite hanno collezionato quattro vittorie rimediando sei sconfitte. Al match contro i Nets, per giunta, si presentano con due sconfitte di fila, sotto i colpi di degli Spurs e dei Thunder, le due grandi potenze della Western Conference. Nonostante le sconfitte, però, la franchigia della Florida ha disputato buone partite: prestazioni che rendono Banchero e compagni favoriti sui Brooklyn Nets.
I Nets, infatti, al tredicesimo posto, non sembrano avere speranze di raggiungere la post-season e con i pessimi risultati inanellati nelle ultime partite, il momento di forma non sembra essere dei migliori per affrontare i Magic. Nelle ultime dieci partite è stata strappata una sola vittoria a fronte di ben nove sconfitte, le ultime due per mano di Pistons e Los Angeles Lakers.
Le probabili formazioni di Orlando Magic-Brooklyn Nets—
Gli Orlando Magic ripropongono il quintetto visto in campo nelle ultime apparizioni, premiando comunque la prestazione offerta dai giocatori. Nets invece in crisi: potremmo assistere a qualche cambio nello scacchiere della franchigia, provando ad invertire il trend negativo di sconfitte.
Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black.
Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin
