Dove vedere Orlando Magic-Milwaukee Bucks in diretta TV e streaming gratis

Rivincita immediata in Florida, dove giovedì 12 febbraio alle 01:00 italiane si ritrovano di fronte Orlando Magic e Milwaukee Bucks. Dopo la netta affermazione dei Magic nel confronto di martedì, i Bucks cercano riscatto in una sfida che pesa anche in ottica post-season.

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Gli Orlando Magic arrivano con grande fiducia. Le tre vittorie consecutive, compresa quella dominante per 118-99 proprio contro Milwaukee, raccontano una squadra in crescita costante. Decisivi Anthony Black e Desmond Bane, con Paolo Banchero protagonista su entrambi i lati del campo, simbolo della maturità raggiunta dal gruppo.

    I Bucks, invece, stanno provando a risalire la classifica dopo una prima parte di stagione deludente. Nell’ultimo scontro diretto, Milwaukee è stata tenuta sotto i 100 punti, affidandosi quasi esclusivamente ai 28 punti di Kevin Porter, non sufficienti però per evitare la sconfitta. Questa gara rappresenta una chance importante per reagire.

    I probabili quintetti di Orlando Magic-Milwaukee Bucks

    —  

    Gli Orlando Magic scenderanno in campo con lo stesso quintetto che ha battuto la franchigia del Wisconsin poche sere fa. Dal canto loro, i Bucks proveranno a prendersi la rivincita, probabilmente cambiando qualche pedina all'interno dello scacchiere.

    Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black

    Milwaukee Bucks: A. Coffey, K. Kuzma, M. Turner, A. Green, R. Rollins

