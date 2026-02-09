Non perdere Orlando Magic-Milwaukee Bucks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 01:02)

Sfida chiave in Eastern Conference tra Orlando Magic e Milwaukee Bucks, in programma martedì 10 febbraio alle 01:30 italiane. Due squadre in momenti opposti, ma con la stessa necessità: raccogliere punti fondamentali in ottica post-season.

Hai tre possibilità per vedere Orlando Magic-Milwaukee Bucks in streaming gratis

Dove vedere Orlando Magic-Milwaukee Bucks in diretta TV e streaming gratis — Orlando Magic-Milwaukee Bucks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Orlando Magic-Milwaukee Bucks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Gli Orlando Magic arrivano con entusiasmo dopo la vittoria convincente contro Utah e occupano il settimo posto, pienamente in lotta per un accesso diretto ai playoff. Il percorso recente contro avversari di alto livello ha dato fiducia, con Paolo Banchero sempre più leader tecnico e emotivo della squadra. I Bucks, invece, sono ancora fuori anche dal play-in, ma mostrano segnali di ripresa. Il record di 21-29 non soddisfa, ma la squadra ha trovato equilibrio nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, paradossalmente migliorando fluidità offensiva. La rincorsa resta complicata, con quattro vittorie da recuperare sugli Hornets.

I probabili quintetti di Orlando Magic-Milwaukee Bucks — I Bucks, anche senza Antetokounmpo, stanno riuscendo a tenere viva quanto più possibile la stagione. E la recente striscia di vittoria è una forte prova in tal senso. Dall'altro lato del parquet, però, avranno un avversario particolarmente ospito e abituato, negli anni, a partita ad alta intensità.

Milwaukee Bucks: A. Coffey, K. Kuzma, M. Turner, A. Green, R. Rollins

Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black