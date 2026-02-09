Dove vedere Orlando Magic-Milwaukee Bucks in diretta TV e streaming gratis

Sfida chiave in Eastern Conference tra Orlando Magic e Milwaukee Bucks, in programma martedì 10 febbraio alle 01:30 italiane. Due squadre in momenti opposti, ma con la stessa necessità: raccogliere punti fondamentali in ottica post-season.
Il momento delle due squadre—
Gli Orlando Magic arrivano con entusiasmo dopo la vittoria convincente contro Utah e occupano il settimo posto, pienamente in lotta per un accesso diretto ai playoff. Il percorso recente contro avversari di alto livello ha dato fiducia, con Paolo Banchero sempre più leader tecnico e emotivo della squadra. I Bucks, invece, sono ancora fuori anche dal play-in, ma mostrano segnali di ripresa. Il record di 21-29 non soddisfa, ma la squadra ha trovato equilibrio nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, paradossalmente migliorando fluidità offensiva. La rincorsa resta complicata, con quattro vittorie da recuperare sugli Hornets.
I probabili quintetti di Orlando Magic-Milwaukee Bucks—
I Bucks, anche senza Antetokounmpo, stanno riuscendo a tenere viva quanto più possibile la stagione. E la recente striscia di vittoria è una forte prova in tal senso. Dall'altro lato del parquet, però, avranno un avversario particolarmente ospito e abituato, negli anni, a partita ad alta intensità.
Milwaukee Bucks: A. Coffey, K. Kuzma, M. Turner, A. Green, R. Rollins
Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black
