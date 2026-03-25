Orlando Magic-Sacramento Kings si gioca il 27 marzo 2026 alle ore 00:00. Orlando è più solida e forte in casa, mentre Sacramento fatica soprattutto in difesa. Match favorevole al Magic

Stefano Sorce 25 marzo - 23:03

Ci sono partite che si portano dietro il peso del passato recente. Nella notte italiana di venerdì 27 marzo 2026 alle ore 00:00, all’Amway Center, Orlando Magic-Sacramento Kings si ritrovano dopo un confronto già a senso unico in stagione. Un dettaglio che, insieme al rendimento interno ed esterno delle due squadre, orienta subito la lettura della gara.

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Momento delle squadre — Gli Orlando Magic arrivano con un record di 38-34 e soprattutto con un ottimo rendimento casalingo (22-15). Segnano 115.7 punti di media e ne concedono 114.8, mostrando una squadra equilibrata e capace di adattarsi a diversi ritmi. Orlando ha più soluzioni e più equilibrio. Paolo Banchero (22.7 punti) è il leader offensivo, affiancato da Desmond Bane (20.3) e da un gruppo che contribuisce in modo distribuito.

I Sacramento Kings sono invece in grande difficoltà: 19-54 di record e appena 6-29 in trasferta. Il dato più pesante è difensivo: 121.2 punti concessi a partita, uno dei peggiori numeri tra le squadre della lega. Sacramento ha perso solidità nel corso della stagione. DeRozan (18.2 punti) resta il riferimento principale, ma senza alcuni elementi chiave il sistema è meno fluido e più dipendente dalle giocate individuali.

Probabili quintetti delle due compagini — Orlando dovrebbe schierarsi con un quintetto completo e bilanciato. Suggs guiderà il gioco, con Bane e Da Silva sugli esterni a supporto, mentre Banchero sarà il principale riferimento offensivo. Carter Jr. garantirà presenza interna e protezione del ferro.

Sacramento risponde con una formazione più sperimentale, soprattutto nel frontcourt. Hayes sarà il playmaker, con Clifford e DeRozan sugli esterni. Achiuwa e Raynaud dovranno reggere l’impatto fisico sotto canestro.

Orlando Magic: Suggs, Bane, Da Silva, Banchero, Carter Jr.

Sacramento Kings: Hayes, Clifford, DeRozan, Achiuwa, Raynaud.

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