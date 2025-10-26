Osasuna-Celta Vigo: dove vedere la Liga in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Osasuna-Celta Vigo, decima giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 09:23)

Domenica 26 ottobre 2025, alle 19:30, la 10ª giornata de “La Liga” propone un match dal sapore delicato: all’Estadio El Sadar di Pamplona si affrontano Osasuna e Celta Vigo, due squadre in cerca di continuità e, soprattutto, di gol. Scopri come seguire la sfida di Liga Osasuna-Celta Vigo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Osasuna-Celta Vigo: dove vedere la Liga in Tv e in Streaming — OSASUNA CELTA VIGO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGA LIVE - Con Bet365 puoi seguire Osasuna-Celta Vigo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Osasuna-Celta Vigo” nella sezione Live Streaming.

Qui Osasuna — Momento altalenante per la formazione guidata da Alessio Lisci, che nell’ultima giornata è uscita sconfitta per 1-0 dal Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. I “Rojillos” faticano enormemente a trovare la via del gol: in 3 delle ultime 4 gare sono rimasti a secco, evidenziando problemi offensivi ormai cronici.

Il tecnico italiano ha chiesto ai suoi maggiore concretezza, soprattutto davanti ai propri tifosi. In casa, infatti, l’Osasuna costruisce gran parte del suo percorso salvezza. Budimir resta l’unico vero riferimento offensivo, mentre Rosier è ai box per infortunio e verrà sostituito da Benito. Ancora fuori Oroz, la cui assenza pesa enormemente in termini di qualità e fantasia.

Qui Celta Vigo — Il Celta di Giráldez sembra vivere in un loop infinito. Su 9 partite di campionato, ben 7 sono terminate con il punteggio di 1-1. La squadra galiziana crea, segna, ma non riesce mai a chiudere le gare, sprecando punti preziosi in ottica classifica.

Attualmente al 17° posto con 7 punti, il Celta paga anche le fatiche dell’Europa League, che stanno riducendo le energie e la concentrazione in campionato. Giraldez si affiderà ancora una volta alla fantasia di Aspas, alla rapidità di Duran e alla solidità di Iglesias, mentre Jutglà continua a deludere e rischia la panchina.

Osasuna-Celta Vigo, probabili formazioni — L’Osasuna si schiera con il classico 3-5-2, dove Budimir e Munoz guideranno l’attacco. In mediana tornerà la coppia Moncayola-Torro, mentre Benito e Beretones agiranno sulle corsie laterali. Il Celta Vigo, invece, risponde con un 3-4-3 più offensivo: Aspas sarà il riferimento tecnico, con Duran e Iglesias ai suoi lati. A centrocampo, fiducia al giovane Sotelo, in crescita nelle ultime uscite.

Osasuna (3-5-2): Herrera; Boyomo, Catena, Herrando; Benito, Moncayola, Torro, Garcia, Beretones; Budimir, Munoz. Allenatore: Alessio Lisci.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Dominguez, Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira; Aspas, Iglesias, Duran. Allenatore: Claudio Giráldez.

Non perderti la Liga spagnola: segui LIVE Osasuna-Celta Vigo, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.