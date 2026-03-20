Non perdere Osasuna-Girona: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 18:02)

Sabato 21 marzo c'è un appuntamento da non perdere nel campionato spagnolo. Alle 18:30 si sfidano a Pamplona l'Osasuna dell'allenatore italiano Lisci, ed il sorprendente Girona. Il match, tra i più avvincenti della ventinovesima giornata de LaLiga, potrà essere seguito in diretta tv e streaming live. Continua a leggere l'articolo per scoprire come.

Hai tre possibilità per vedere Osasuna-Girona in streaming gratis

Dove vedere Osasuna-Girona in diretta TV e streaming gratis — Osasuna-Girona sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — L'Osasuna ed il Girona occupano la metà della classifica. Parliamo di due squadre che hanno mezzi economici ben differenti dalla maggior parte delle compagini del campionato spagnolo, e la presenza all'undicesimo e dodicesimo blocco del campionato non è affatto scontato. La formazione di Lisci, in realtà, sperava di strappare il pass per le competizioni europee, ma il recente trend di risultati negativi sta compromettendo questo sogno. Nelle ultime tre partite la compagine di Pamplona non ha mai vinto, raccogliendo soltanto un punto contro il Maiorca. Il Girona, invece, si presenta con una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate ed ha vinto l'ultima partita ai danni dell'Athletic Club. Risultato parecchio convincente e che da morale alla squadra.

Le probabili formazioni di Osasuna-Girona — Le due squadre approcceranno alla partita probabilmente con lo stesso modulo. Il riferimento offensivo dell'Osasuna sarà Ante Budimir, ex Serie A che si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione. Il riferimento offensivo del club catalano, invece, sarà Vanat.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galán; Moncayola, Torro; Muñoz, Oroz, Moro; Budimir. Allenatore: Lisci.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincón, Francés, Blind, Martínez; Beltrán, Tsygankov; Witsel, Ounahi, Roca; Vanat. Allenatore: Michel.