Non perdere Osasuna-Real Madrid: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 18:32)

Il 21 febbraio alle 18:30 il Real Madrid ritorna in campo dopo l'impegno europeo contro il Benfica. La squadra di Arbeloa, forte del primo posto nel campionato spagnolo, si prepara ad affrontare l'Osasuna di Alessio Lisci, squadra rivelazione di quest'anno in Liga. Scopri come vedere la partita e continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Osasuna-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis — Osasuna-Real Madrid sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Osasuna-Real Madrid sui palinsesti Sisal

Il momento delle due squadre — Il Real Madrid ha un piede negli ottavi di finale di Champions League ma non può di certo dormire sogni tranquilli. Il Barcellona spinge per recuperare il vertice della classifica mentre Mourinho pensa già a (ri)fare uno sgambetto alla sua ex squadra. Per questo i Blancos approcciano a questo match, probabilmente, con qualche cambio rispetto all'ultimo match disputato in settimana.

L'Osasuna di Lisci invece si presenta con ben cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Pamplona vive un momento d'oro nel campionato spagnolo: è attualmente al decimo posto e la posizione che permette l'accesso alle coppe europee dista soltanto cinque punti. Società, squadra e tifosi sognano l'Europa adesso, nel segno di un allenatore italiano che sta valorizzando al massimo la sua squadra.

Le probabili formazioni di Osasuna-Real Madrid — L'Osasuna, seppur sulla carta sfavorito, ha la forza mentale e la determinazione per impensierire il Real Madrid. Il 4-2-3-1 di Lisci è dinamico, frizzante, ma non spregiudicato. Gli ospiti invece scenderanno in campo con un 4-3-3 in cui, probabilmente, non ci sarà Kylian Mbappé, per preservarlo in vista della sfida di ritorno contro il Benfica.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Galan, Herrando, Catena, Rosier; Torró, Moncayola; Oroz, Victor Munoz, Ruben; Budimir. Allenatore: Lisci.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Allenatore: Arbeloa.