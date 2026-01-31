Osasuna-Villarreal: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Osasuna-Villarreal: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 31 gennaio - 02:15

Domenica 31 gennaio 2026, alle 16:15, l’Osasuna ospiterà il Villarreal all’Estadio El Sadar, nel match valido per il 22° turno di Liga. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni forti: i padroni di casa vogliono allungare la loro serie positiva in casa, mentre il Villarreal cerca di ritrovare continuità dopo un periodo difficile tra campionato e Champions League.

Hai tre alternative per guardare la sfida in streaming gratis:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Osasuna — L’Osasuna sta attraversando un buon momento, con due vittorie consecutive in Liga, l’ultima ottenuta in trasferta contro il Rayo Vallecano per 3-1. La squadra di Alessio Lisci è caratterizzata da un gioco difensivamente organizzato e da rapidi contropiedi, con Ante Budimir come principale terminale offensivo e Raul García e Victor Muñoz pronti a supportare in zona gol.

Qui Villarreal — Il Villarreal arriva in Navarra dopo un periodo complicato, con due sconfitte consecutive in campionato e una pesante eliminazione dalla Champions League per mano del Bayer Leverkusen. La squadra di Marcelino Garcia ha comunque le qualità per imporre il proprio gioco e puntare ai tre punti: Alberto Moleiro, Gerard Moreno e Georges Mikautadze rappresentano le principali armi offensive, supportate da Ayoze Pérez in grado di creare spazi e assist.

Probabili formazioni — Osasuna (4-2-3-1): Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Galan, Moncayola, Munoz, Garcia, Oroz, Munoz, Budimir.

Villarreal (4-4-2): Junior, Mourino, Marin, Veiga, Pedraza, Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro, Moreno, Mikautadze.

