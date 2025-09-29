Ospitaletto-Alcione, settima giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 29 settembre - 09:58

Ospitaletto-Alcione, gara valida per la settima giornata del Gruppo A di Serie C. Calcio d'inizio fissato alle 20:30 di lunedì 29 settembre. Ospiti, in fiducia, reduci dal successo col Renate e a caccia di punti pesanti per restare saldamente in zona play-off; inizio di stagione altalenante per i padroni di casa, sospesi nel limbo tra zona retrocessione e zona salvezza.

Ospitaletto-Alcione: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming — OSPITALETTO ALCIONE SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Ospitaletto-Alcione GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Ospitaletto-Alcione in diretta streaming. La partita, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Ospitaletto — La vittoria di giovedì contro il Renate (2-1) ha dato una scossa decisiva alla squadra di Andrea Quaresmini, che ora cerca continuità. Per l’ultima volta di scena al Lino Turina di Salò, i giallorossi vogliono trasformare l’entusiasmo in punti preziosi e confermare i progressi mostrati nell’ultima uscita. Morale alto e spirito di gruppo ritrovato: l’Ospitaletto si presenta con la convinzione di poter dare filo da torcere anche a una delle rivali più ostiche del girone.

Qui Alcione — La formazione milanese, tra le più organizzate del campionato, arriva a questa sfida con ambizioni importanti. L’Alcione punta a restare nelle zone nobili della classifica e si affida alla sua solidità difensiva e a un attacco capace di colpire in qualsiasi momento. Sulla carta parte favorita, ma l’entusiasmo dei padroni di casa potrebbe rendere la partita più equilibrata del previsto.

OSPITALETTO (probabile formazione): Raffaelli, Nessi, Possenti, Sinn, Gualandris, Guarneri, Messaggi, Mondini, Panatti, Bertoli, Gobbi

Raffaelli, Nessi, Possenti, Sinn, Gualandris, Guarneri, Messaggi, Mondini, Panatti, Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini

Allenatore: Andrea Quaresmini

ALCIONE (probabile formazione): _text_0b696fcd84f5c6d1

" title="">Agazzi, Bertolotti, Ciappellano, Giorgeschi, Renault, Bright, Galli, Lopes, Morselli, Pitou, Samele. Allenatore: Giovanni Cusatis