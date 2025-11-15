Il Girone A di Serie C propone una sfida tra due squadre con ambizioni e momenti di classifica differenti. Ospitaletto e Brescia si affrontano domenica 16 novembre alle ore 12:30: i padroni di casa cercano punti per risalire la classifica, mentre gli ospiti puntano a consolidare la seconda posizione. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Ospitaletto-Brescia in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
L’Ospitaletto, dodicesimo con 13 punti, vuole sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla zona playoff. La squadra di Quaresmini punta su compattezza difensiva e ripartenze rapide.
Il Brescia, secondo con 27 punti, mira a consolidare la propria posizione di vertice e a mantenere la continuità di risultati. Diana schiera una squadra equilibrata, capace di costruire gioco e colpire in contropiede.
Le probabili formazioni di Ospitaletto-Brescia—
L’Ospitaletto dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2, cercando equilibrio tra i reparti e spinta sulle fasce. Il Brescia opterà per un 3-4-2-1, puntando su solidità difensiva e soluzioni offensive in ampiezza.
Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Ragazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Mondini, Messaggi, Pavanello, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini
Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana
