Monday night della ventisettesima giornata del Gruppo A di Serie C. Scopri come seguire la partita tra Ospitaletto ed Inter U23, che si terrà lunedì 16 febbraio alle 20:30. Leggi l'articolo e non perdere nemmeno un minuto della sfida.
Lo streaming live
Ospitaletto-Inter U23, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Ospitaletto-Inter U23 in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Ospitaletto-Inter U23 sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Ospitaletto-Inter U23 in diretta TV e streaming gratis—
Ospitaletto-Inter U23 sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento di forma delle due squadre—
I padroni di casa affrontano uno dei momenti più delicati della loro stagione. Occupano attualmente un gradino che spedisce ai play-out di Serie C ma c'è pochissimo margine con le squadre che, oggi, sarebbero salve. Con soli due punti strappati in quattro partite l'Ospitaletto non si presenta nel migliore dei modi contro l'Inter U23, anche se neanche i nerazzurri godono di uno straordinario momento di forma. Dal canto loro, infatti, gli uomini di Vecchi hanno racimolato due punti nelle ultime tre partite contro Pergolettese, Triestina e Lumezzane Numeri che fanno degli ospiti comunque la favorita della sfida di lunedì.
Le probabili formazioni di Ospitaletto-Inter U23—
L'Ospitaletto approccia a questo delicato match con un 4-4-1-1, con Bertoli riferimento offensivo coadiuvato da Maucci. Vecchi risponderà con un folto centrocampo a sostegno della difesa a tre e supporto di due punte, La Gumina e Lavelli.
OSPITALETTO (4-4-1-1): Sonzogni; Gualandris, Sina, Nessi, Possenti; Torri, Panatti, Ievoli, Messaggi; Maucci; Bertoli. All. Quaresmini.
INTER UNDER 23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Stante; Kamate, Bovo, Fiordilino, Topalovic, Cocchi; Lavelli, La Gumina. All. Vecchi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA