Ospitaletto-Pergolettese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

I padroni di casa cercano la prima vittoria stagionale dopo un avvio complicato, mentre gli ospiti puntano a confermarsi nelle zone alte della classifica.

Stefano Sorce 11 settembre - 17:25

La quarta giornata del Girone A di Serie C propone, venerdì 12 settembre alle ore 20:30, la sfida tra Ospitaletto e US Pergolettese. Il match mette di fronte due squadre con stati di forma opposti e obiettivi diversi.

Dove vedere Ospitaletto-Pergolettese in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Ospitaletto-Pergolettese, in programma venerdì 12 settembre alle ore 20.30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 254) e NOW e sulle app SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — L’Ospitaletto di Andrea Quaresmini si trova in una fase di assestamento: i giallorossi hanno raccolto soltanto due punti nelle prime tre giornate, frutto di due pareggi e una sconfitta. Il gol realizzato da Gualandris nell’1-1 contro la Triestina nell’ultimo turno ha mostrato una squadra capace di reagire, ma la mancanza di vittorie in questo avvio pesa sia in classifica che sul morale. Con appena due reti segnate e tre subite, il problema principale sembra essere la scarsa incisività sotto porta, unita a qualche incertezza difensiva.

Ben diverso il percorso della Pergolettese di Giacomo Curioni, che si presenta alla sfida con entusiasmo e fiducia. Due vittorie e una sconfitta valgono il quinto posto momentaneo con sei punti, ma soprattutto i numeri parlano di un attacco brillante: sei gol realizzati in tre gare, con la difesa che ha comunque retto subendo solo quattro reti. Sean Parker, attaccante classe 1990 nato a Ronciglione in provincia di Viterbo, ha già messo a segno 2 reti in 3 gare. L’ultima prestazione, il convincente 3-1 rifilato al Cittadella, ha confermato la solidità di un gruppo che sembra avere le carte in regola per restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Pergolettese — Per l’Ospitaletto, mister Andrea Quaresmini dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2. In porta spazio a Sonzogni, protetto da una linea difensiva composta da Regazzetti, Nessi, Possenti e Sinn. In mezzo al campo ci sarà il dinamismo di Mondini e Guarneri, con Panatti e Messaggi sulle fasce. Davanti, il tandem offensivo formato da Gobbi e Bertoli avrà il compito di provare a scardinare la retroguardia avversaria.

La Pergolettese di Giacomo Curioni dovrebbe invece presentarsi con un 4-3-1-2. In porta toccherà a Cordaro, mentre in difesa spicca la presenza di Aidoo, giovane difensore di proprietà dell’Inter, talento in rampa di lancio. Al suo fianco ci sarà l’esperienza di Alessandro Lambrughi, vero leader del reparto arretrato, chiamato a guidare la linea difensiva. Sulle corsie agiranno Bane e Capoferri, pronti a garantire spinta e copertura. A centrocampo il terzetto sarà formato da Dore, Arini e Careccia, con Ferrandino in posizione più avanzata a sostegno delle due punte Parker e Pessolani.

OSPITALETTO: (4-4-2): Sonzogni, Regazzetti, Nessi, Possenti, Sinn, Mondini, Guarneri, Panatti, Messaggi, Gobbi, Bertoli. Allenatore: Quaresmini.

PERGOLETTESE: (4-3-1-2): Cordaro, Aidoo, Bane, Lambrughi, Capoferri, Dore, Arini. Careccia, Ferrandino, Parker, Pessolani. Allenatore: Curioni.