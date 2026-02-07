derbyderbyderby streaming Ospitaletto-Renate, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Non perdere Ospitaletto-Renate: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
La 25ª giornata di Serie C, Girone A propone la sfida tra Ospitaletto e Renate, in programma sabato 8 febbraio alle ore 14:30 allo Stadio Comunale Corioni. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: da una parte i padroni di casa, in piena lotta per la salvezza, dall’altra un Renate solido e ambizioso, stabilmente nelle zone alte della classifica.

Dove vedere Ospitaletto-Renate in diretta TV e streaming gratis

Ospitaletto-Renate sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Ospitaletto-Renate sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    L’Ospitaletto occupa attualmente il sedicesimo posto con 26 punti, posizione che lo colloca in piena zona retrocessione. Il rendimento recente non è incoraggiante: una sola vittoria nelle ultime cinque partite, il successo di misura per 1-0 contro la Triestina, e diverse prestazioni in cui sono emerse difficoltà sia in fase offensiva che nella gestione dei momenti chiave della gara. La squadra di Andrea Quaresmini dovrà puntare su compattezza e aggressività per provare a strappare un risultato positivo contro un avversario più attrezzato.

    Decisamente diverso il momento del Renate, che si presenta al Comunale Corioni forte di 38 punti e di un sesto postoche lo tiene pienamente in corsa per la zona playoff. I brianzoli arrivano da una striscia di risultati convincenti e nell’ultimo turno hanno superato l’Alcione Milano per 1-0, confermando una grande solidità difensiva e una buona maturità nella gestione delle partite. La continuità mostrata nelle ultime settimane rende il Renate la favorita per questa sfida, anche lontano da casa.

    Le probabili formazioni di Ospitaletto-Renate

    I padroni di casa scendono in campo con un folto centrocampo, composto da quattro centrocampisti a supporto della difesa e sostegno delle due punte. Gli ospiti rispondono con un 3-5-2, con riferimenti offensivi Ekuban e Karlsson.

    Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni; Gualandris, Nessi, Sina, Sinn; Guarneri, Panatti, Ievoli, Messaggi; Bertoli, Gobbi.

    Renate (3-5-2): T. Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera, De Zen; Delcarro, Vassallo, Bonetti, Vesentini; Ekuban, Karlsson.

