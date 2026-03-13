Ospitaletto-Trento: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Ospitaletto-Trento in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 17:32)

La partita tra Ospitaletto e Trento Calcio 1921, in programma sabato 14 marzo 2026 alle 17:30, rappresenta un appuntamento rilevante della 32ª giornata del Girone A di Serie C

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Il momento delle due squadre — Le due formazioni vivono momenti molto diversi in classifica: l’Ospitaletto è attualmente al quindicesimo posto con 34 punti, ottenuti grazie a 7 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte, con 32 gol realizzati e 36 incassati. Il Trento Calcio 1921, invece, occupa la terza posizione con 54 punti, conquistati attraverso 14 successi, 12 pareggi e 5 sconfitte, vantando un reparto offensivo molto produttivo con 46 reti segnate e una difesa abbastanza solida che ne ha subite 31.

La formazione di Ospitaletto, guidata da Andrea Quaresmini, ha spesso faticato a mantenere continuità nei risultati, soprattutto nelle partite casalinghe, dove ha raccolto 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Inoltre, la squadra arriva da un periodo non particolarmente brillante, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate. Al contrario, il Trento Calcio 1921 allenato da Luca Tabbiani sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano le 4 vittorie e il pareggio ottenuti nelle ultime cinque partite, segnale di una squadra compatta e in fiducia.

Va ricordato anche che l’ultimo confronto diretto tra le due squadre si è concluso con il successo del Trento Calcio 1921 per 3-1, un risultato che evidenzia la superiorità mostrata dagli ospiti negli incontri più recenti. Considerando statistiche, stato di forma e precedenti, il pronostico sembra quindi orientato a favore del Trento, che arriva alla sfida con maggiore sicurezza e motivazione.