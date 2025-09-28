Osters-Goteborg: diretta TV e streaming LIVE del match

L'emozioni del calcio svedese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 22:01)

Il momento delle due squadre — I padroni di casa sono riusciti a fermare sul pareggio (1-1) la capolista Mjällby nell’ultima partita, in un incontro che ha avuto un finale davvero drammatico: dal rigore fallito al 78° minuto fino al gol del pari di Christensen, che mantiene la squadra a -3 dalla salvezza diretta.

Per i blåvitt, invece, una brutta sconfitta casalinga contro il Brommapojkarna nell’ultimo turno, una squadra sempre pericolosa in trasferta e abile a sfruttare ogni occasione. La sconfitta, che arriva dopo quasi due mesi, ha ridotto a sei punti il margine tra le squadre in lotta per un posto nelle coppe.

Le probabili formazioni di Osters-Goteborg — Östers (4-4-2): Robin Wallinder (P); Tatu Varmanen, Mattis Adolfsson, Ivan Kricak, Dennis Olsson (D); Daniel Ask, Anssi Suhonen, Daniel Ljung, Oscar Uddenäs (C); Alibek Aliev, Vladimir Rodic (A)

IFK Göteborg (4-3-3): Pontus Dahlberg (P); Thomas Santos, Gustav Svensson, August Erlingmark (D); Noah Tolf, Kolbeinn Thórdarson, David Kruse (C); Tobias Heintz, Saidou Alioum, Max Fenger (A)