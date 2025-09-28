C'è anche il campionato svedese nel ricchissimo menù di lunedì 29 settembre con la sfida tra Osters e Goteborg. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio. Con Bet365 puoi seguire la sfida GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
SVEZIA
Osters-Goteborg: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Osters-Goteborg in diretta TV e in streaming LIVE—
Un'occasione unica per gustarti la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Il momento delle due squadre—
I padroni di casa sono riusciti a fermare sul pareggio (1-1) la capolista Mjällby nell’ultima partita, in un incontro che ha avuto un finale davvero drammatico: dal rigore fallito al 78° minuto fino al gol del pari di Christensen, che mantiene la squadra a -3 dalla salvezza diretta.
Per i blåvitt, invece, una brutta sconfitta casalinga contro il Brommapojkarna nell’ultimo turno, una squadra sempre pericolosa in trasferta e abile a sfruttare ogni occasione. La sconfitta, che arriva dopo quasi due mesi, ha ridotto a sei punti il margine tra le squadre in lotta per un posto nelle coppe.
Le probabili formazioni di Osters-Goteborg—
Östers (4-4-2): Robin Wallinder (P); Tatu Varmanen, Mattis Adolfsson, Ivan Kricak, Dennis Olsson (D); Daniel Ask, Anssi Suhonen, Daniel Ljung, Oscar Uddenäs (C); Alibek Aliev, Vladimir Rodic (A)
IFK Göteborg (4-3-3): Pontus Dahlberg (P); Thomas Santos, Gustav Svensson, August Erlingmark (D); Noah Tolf, Kolbeinn Thórdarson, David Kruse (C); Tobias Heintz, Saidou Alioum, Max Fenger (A)
