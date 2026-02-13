Oviedo-Bilbao Streaming e Diretta TV: dove vedere la Liga LIVE

Oviedo-Bilabo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Oviedo-Bilbao, match che apre la domenica di Liga con una tensione diversa per le due squadre: da un lato chi è chiamato a rimettere in piedi una stagione complicata, dall’altro chi naviga a metà classifica ma non può permettersi altri passi falsi. Classifica corta, pressione alta e punti che valgono doppio: ingredienti perfetti per una gara più bloccata che spettacolare, dove conteranno soprattutto gestione e nervi.

L’Oviedo gioca con l’urgenza di chi non ha più margine d’errore, il Bilbao con la responsabilità di chi deve dimostrare di essere superiore. In mezzo, novanta minuti che possono pesare tantissimo.

Qui Oviedo — Il Real Oviedo arriva a questa sfida dopo un turno saltato per cause esterne, situazione che ha lasciato strascichi e polemiche ma anche la sensazione di avere ancora energia da spendere. La squadra stava provando a costruire continuità dopo un successo pesante e ora riparte con lo stesso obiettivo: trasformare ogni partita in uno scontro diretto per la sopravvivenza.

Qui Bilbao — L’Athletic Club si presenta dopo una gara ricca di gol in campionato, utile per il morale ma non sufficiente a cancellare una stagione fin qui troppo altalenante. Il potenziale offensivo non manca e quando trova spazi la squadra sa colpire, però la continuità resta il vero problema.

Probabili formazioni — Oviedo (4-4-2): Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Lopez; Hassan, Sibo, Colombatto, Chaira; Reina, Vinas. Allenatore: Almada.

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Laporte, Paredes, Boiro; Ruiz, Jauregizar; Serrano, I.Williams, N.Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

