Corsa salvezza, forma positiva e pressione alle stelle: Real Oviedo-Elche, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 16:15, è uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri nella parte bassa della Liga. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OVIEDO-ELCHE SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Real Oviedo arriva a questa partita nel suo miglior momento stagionale. I sette punti raccolti nelle ultime tre giornate hanno riacceso speranze che, fino a poco tempo fa, sembravano praticamente svanite. La squadra ha ritrovato fiducia, ritmo e soprattutto convinzione nei propri mezzi. Il cambiamento più evidente è mentale: oggi l’Oviedo è una squadra che ci crede, che resta dentro le partite e che riesce a gestire anche i momenti di difficoltà. In casa, inoltre, riesce ad alzare il livello delle prestazioni, sfruttando un contesto più favorevole. L’obiettivo è chiaro: dare continuità e trasformare questo momento positivo in punti decisivi per la salvezza. Dal punto di vista tattico, la squadra si affida molto alla qualità di Colombatto in mezzo al campo e alla capacità di creare superiorità sugli esterni con Chaira e Fernandez, mentre davanti Viñas rappresenta il riferimento offensivo. Non è una squadra dominante, ma in questo momento è estremamente concreta.

L’Elche, però, arriva con numeri altrettanto importanti. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra in grande forma, capace di trovare continuità proprio nel momento decisivo della stagione. La differenza, però, è netta tra casa e trasferta. Lontano dal proprio stadio, infatti, il rendimento crolla: quattro sconfitte consecutive evidenziano difficoltà evidenti nel gestire le partite fuori casa. Questo è un fattore chiave, soprattutto in uno scontro diretto come questo. Tatticamente, l’Elche è una squadra organizzata, con un centrocampo folto guidato da Febas e Villar e una coppia offensiva come André Silva e Mir capace di essere pericolosa se supportata. Il problema è la continuità durante i 90 minuti: spesso la squadra fatica a mantenere lo stesso livello di intensità.

Le probabili formazioni di Oviedo-Elche

Il Real Oviedo dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1, con Escandell tra i pali e una difesa guidata da Bailly. In mezzo al campo, la coppia Sibo–Colombatto garantirà equilibrio, mentre sulla trequarti Chaira, Reina e Fernandez agiranno alle spalle di Viñas, riferimento offensivo.

L’Elche risponde con un 3-5-2, con Dituro in porta e una difesa a tre guidata da Affengruber. A centrocampo, qualità e densità con Febas e Villar, mentre sulle corsie agiranno Tete Morente e Valera. In attacco spazio alla coppia Mir–André Silva.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Bailly, Calvo, Lopez; Sibo, Colombatto; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas

Elche (3-5-2): Dituro; Sangare, Affengruber, Petrot; Tete Morente, Villar, Febas, Neto, Valera; Mir, Andre Silva

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