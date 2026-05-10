Per anni in Spagna hanno parlato del Getafe come di una squadra fastidiosa, dura, complicata da affrontare ma destinata sempre a restare ai margini del grande calcio. E invece eccoci qui, a maggio, con il Getafe ancora pienamente dentro la corsa europea mentre tante squadre costruite per stare davanti sono già crollate da settimane. Domenica 10 maggio 2026, al Carlos Tartiere, la squadra di Bordalás entrerà in campo sapendo che questa è una di quelle partite che possono cambiare la percezione di un’intera stagione. Perché vincere a Oviedo significherebbe mettere pressione vera a tutte le rivali nella corsa all’Europa. Di fronte ci sarà un Real Oviedo disperato, quasi senza più margine. Ed è proprio questo il pericolo più grande: affrontare una squadra che gioca con la paura della retrocessione addosso può trasformare qualsiasi partita in una battaglia nervosa e sporca. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OVIEDO-GETAFE CLICCA SU BET365.

Dove vedere Oviedo-Getafe in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento del Real Oviedo

La squadra di Almada occupa l’ultimo posto della classifica e vede la salvezza sempre più lontana. Dopo qualche segnale positivo tra marzo e aprile, il nuovo crollo delle ultime settimane ha praticamente riportato tutto al punto di partenza. Il pesante 3-0 subito contro il Betis ha mostrato ancora una volta le enormi difficoltà difensive della squadra, soprattutto quando gli avversari aumentano intensità e qualità offensiva. Il Carlos Tartiere, che avrebbe dovuto rappresentare una forza, è diventato invece uno dei problemi principali: l’Oviedo ha infatti il peggior rendimento casalingo della Liga.

Il momento del Getafe

Il Getafe arriva da due sconfitte consecutive contro Barcellona e Rayo Vallecano, ma il percorso costruito fin qui resta straordinario. La squadra di Bordalás occupa il settimo posto ed è ancora pienamente dentro la corsa europea. Il punto di forza continua a essere la solidità difensiva e la capacità di giocare partite sporche, fisiche e nervose senza mai perdere equilibrio. Fuori casa gli Azulones hanno costruito gran parte della loro stagione, diventando una delle squadre più fastidiose dell’intera Liga in trasferta.

Probabili formazioni di Real Oviedo-Getafe

Il Real Oviedo dovrebbe affidarsi ancora a Vinas come principale riferimento offensivo, cercando di sfruttare gli inserimenti di Chaira e Fernandez alle sue spalle. Colombatto sarà invece fondamentale nel dare ordine e intensità al centrocampo in una partita che rischia di diventare molto fisica.

Il Getafe dovrebbe confermare il suo assetto compatto e aggressivo. Arambarri e Milla guideranno il centrocampo, mentre Vazquez e Liso proveranno a colpire negli spazi lasciati dall’Oviedo durante la ricerca disperata della vittoria.

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Bailly, Costas, Lopez; Colombatto, Sibo; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas.

Getafe: Soria; Dakonam, Duarte, Romero; Femenia, Martin, Arambarri, Iglesias; Milla; Liso, Vazquez.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OVIEDO-GETAFE CLICCA SU BET365.